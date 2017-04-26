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Yaşam

İki küçük kız kardeş bonzai kullanan anne ve babasını polise 'ihbar' etti

Küçük kızlar bir polis memuru tarafından verilen meyve suyunu içerek sakinleşti

26 Nisan 2017 15:18

Eskişehir’de iki küçük kız kardeş bonzai kullanan anne ve babasını polis ekiplerine ihbarda bulundu. Anne ve babalarını hayatlarını kurtaran iki kardeş aplaması üzerine , polis memurunun verdiği meyve suyu ile sakinleşti.

Posta'da yer alna habere göre, Eskişehir Kumlubel'de devriye atan polis ekiplerini, 8 yaşındaki Sevcan ile 6 yaşındaki Sevim kız kardeşler durdurdu.

Anne ve baba hastaneye gitmek istemedi

Evde anne ve babasının baygın olduğunu söyleyen iki kız kardeş polis ekiplerinden yardım istedi. Çocukların çağrısı üzerine ekipler, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, anne ve babaya olay yerinde müdahale etti. Anne ve baba hastaneye gitmeyi reddetti.

Meyve suyu içerek sakinleştiler

Bu sırada iki küçük kardeş, bir süre gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızlar bir polis memuru tarafından verilen meyve suyunu içerken sakinleşti.

"Anneme sigara verdiler, içtikten sonra bayıldı"

Bu sırada sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba, bisikletle evden çıkarak, basın mensuplarının gözü önünde yemek almaya gitti. Ardından olayı anlatan 8 yaşındaki Sevcan, eve iki kişinin geldiğini belirterek, “Anneme sigara verdiler. İçtikten sonra bayıldı. Biz de polise söyledik. Onlar da bize sağlık ekiplerini çağırdıklarını anne ve babamın iyileşeceğini söyledi” dedi.

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