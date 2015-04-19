İki köy arasında mera çatışması: 3 ölü 6 yaralı!

Mardin'in Mazıdağı ile Derik ilçelerine bağlı iki köy arasında mera tartışması nedeniyle çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Jandarmanın müdahale etmediği güçlük çektiği silahlı çatışmanın köy dışındaki mera alanında meydana geldiği ve iki tarafında köy korucuları olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar köyü ile Derik ilçesine bağlı Sakızlı köyü Susamlı mezrası arasındaki mera alanında 3 gün önce çobanlar arasında hayvan otlatılması nedeniyle çıkan tartışma, bugün sabah saatlerinde iki tarafın silahlı çatışmasına döndü.

Geçici köy korucuları olduğu belirtilen iki tarafın silahlı çatışmasında ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Çatışmanın köy dışındaki mera alanında yaşandığı ve Jandarmanın uzun süre müdahale etmekte güçlük çektiği belirtilirken, yaralıların kaldırıldığı Mardin ve Mazıdağı hastanelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, silahlı çatışmanın çok eskiye dayanan bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığını ve durumun kontrol altına alındığını belirterek, çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin ise yaralandığını söyledi. HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret ederek, olay ile ilgili yakınlarından bilgi aldı.