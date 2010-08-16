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Yaşam

İKİ KÖY ARASINDA DEFİN TARTIŞMASI AYDIN (A.A)

16 Ağustos 2010 20:30

-İKİ KÖY ARASINDA DEFİN TARTIŞMASI AYDIN (A.A) - 16.08.2010 - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı iki köyün sakinleri arasında, vefat eden kişinin cenazesinin toprağa verileceği mezarlığa ilişkin çıkan tartışma, jandarma tarafından yatıştırıldı. Alınan bilgiye göre, Çine'nin Yörükler köyünde vefat eden Cennet Ağar'ın (82) cenazesi, köyün mezarlığı olmadığı için, Gökyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek istendi. Gökyaka Muhtarı Hüseyin Kurkut'un, mezarlığın kendilerine ait olduğu için cenazenin defnedilemeyeceğini söylemesi üzerine, Yörükler ile Gökyaka köylüleri arasında tartışma çıktı.  Olay yerine gelen Çine Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önledi. Daha sonra cenaze, Gökyaka köyü mezarlığına defnedildi. Çine Kaymakamı Celalettin Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökyaka köyündeki mezarlığın hazine arazisi olduğunu, köy muhtarının tutumunun doğru olmadığını ifade etti. Cantürk, Yörükler köyüne tahsis edilecek bir araziye mezarlık yapılacağını kaydetti.

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