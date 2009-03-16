İki kolu yok ama 14 madalyası var!

Doğuştan iki kolu olmayan 14 yaşındaki milli yüzücü Beytullah Eroğlu, yüzme sporuna başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılara imza attı.



7 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen ve 1 yıldır Türkiye Engelliler Yüzme Milli Takımı'nda olan Kahramanmaraşlı Beytullah Eroğlu'nun, 7 Türkiye birinciliği ve uluslararası bir yarışmada ikincilik derecesi ile 14 tane madalyası bulunuyor.



İlköğretim 7. sınıfa giden Eroğlu, başarılı bir öğrenci olarak da azmiyle herkese örnek gösteriliyor.



Milli yüzücü Eroğlu, doğuştan omuzdan iki kolunun olmadığını, elleri olmadığı için bütün işlerini ayaklarıyla yapmaya çalıştığını belirterek, yüzme sporuna başlamasını şöyle anlattı:



"İlkokula giderken, televizyoncular beni çekmeye gelmişti. Haberi izleyen Osman Çullu hocam, beni buldu. Onun tavsiyesiyle yüzme sporunu başladım. Hocam, bana özel bir simit hazırladı, bununla yüzmeyi öğrendim. Dünya şampiyonasında bu halde yüzen insanları gördükten sonra azim yaptım. 7 yıldır yüzmeyle uğraşıyorum, geçen yıldan beri Bedensel Engelli Yüzme Takımı'ndayım. Türkiye şampiyonluklarında 7 kez birinci, Slovakya'da yapılan uluslararası bir yarışmada ikinci oldum. 14 tane madalyam var. Şu anda, ekim ayında İzlanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum."



'Köşelerine çekilip oturmasınlar’



Kahramanmaraş'ta Yunus Emre İlköğretim Okulu'na gittiğini, teşekkür belgesiyle sınıflarını geçtiğini söyleyen Beytullah Eroğlu, kendisi gibi engelli olan insanların hayata küsmemesini istedi.



Yüzmenin çok güzel bir spor olduğunu ve severek yaptığını kaydeden Eroğlu, "Yüzme çok güzel, sağlıklı bir spor. Ailem benimle gurur duyuyor. Bana yüzmeyi öğreten herkese teşekkür ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma yüzmeyi tavsiye ederim, başaracaklarına inansınlar, azmederlerse benim gibi başarırlar. Köşelerine çekilip oturmasınlar" diye konuştu.



Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu da tüm engellilerin çeşitli sporları yapabileceğini vurgulayarak, "Önemli olan bu çocukları topluma kazandırmak. Spor bunun için çok güzel bir araç" dedi.



Türkiye'de engellilere yönelik yeterli sayıda spor tesisi olmadığına işaret eden Çullu, engelli insanların toplumla barışık ve daha sağlıklı yaşamaları için spor yapabilecekleri imkanların artırılması gerektiğini söyledi.

