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İki kolu ve bir ayağı olmayan Yusuf, yüzme sporu ile hayata tutundu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu iki kolunu ve bir ayağını kaybeden 27 yaşındaki Yusuf Uğul, yüzme sporu ile hayata bağlandı

12 Eylül 2017 12:55

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu iki kolunu ve bir ayağını kaybeden 27 yaşındaki Yusuf Uğul, yüzme sporu ile hayata bağlandı. Batman Belediyespor\'un engelliler yüzme takımında forma giyen Yusuf Uğul, \"Hedefim Türkiye engelli erkekler şampiyonasında dereceye girmekr\" dedi.
Geçirdiği trafik kazası sonucu iki kolunu ve bir ayağını kaybeden Batmanlı Yusuf Uğul, engel tanımadığını yüzme sporunda gösterdiği başarılar ile gösterdi. Uğul, Batman Belediyesi\'nin engelli yüzme takımına girdi. Tek ayağı ile hayata tutunma mücadelesi veren Uğul, \"Yüzmeyi bana sevdiren antrenör İbrahim Gül’e çok şey borçluyum. Önümüzdeki günlerde Alanya ve Elazığ’da yapılması planlanan Türkiye engelli erkekler şampiyonasına hazırlanıyorum\"dedi.  Trafik kazasında sol bacağını ve iki kolumu kaybettiğini hatırlatan Yusuf Uğul, \"Buna rağmen sosyal hayattan kopmadım. Kendimi daha çok engellilerin yapabileceği spor dallarına adadım. Bir süredir belediye bünyesindeki engelli yüzme takımında forma giyiyorum. Her gün Belediyespor tesislerindeki yüzme havuzunda yarışmalara hazırlanıyorum. Sabırla çalışıyorum. Azimliyim. Engelli arkadaşlarımı da spora teşvik ediyorum\"diye konuştu.

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