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İki kızıyla taciz olaylarını protesto etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de oturan 39 yaşındaki Mehmet Şanaldı, Adana'da küçük bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasını

18 Şubat 2018 22:41

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de oturan 39 yaşındaki Mehmet Şanaldı, Adana\'da küçük bir kız çocuğunun cinsel tacize uğramasını. iki kızı ile birlikte yaptığı eylemle tepkisi gösterdi.
Aliminyum doğrama ustası Mehmet Şanaldı, Adana\'nın Yüreğir ilçesinde 4 yaşındaki bir kız çocuğun tacize uğramasına Delikliçınar Şehitler Meydanı\'nda iki kız çocuğuyla tepki gösterdi. Kızları 5 yaşındaki Ecrin Şanaldı ve 7 yaşındaki Elvin Şanaldı\'nın ellerinden tutan Mehmet Şanaldı, meydandaki horoz heykeli önünde eylem yaptı. Eylemde baba Şanaldı, \'Sesiz çığlık, istismara dur de\' kızları ise \'Benim bedenime dokunma\' ve \'Tacize hayır\' yazılı dövizlerini boyunlarına astı.
\'KORKU İÇİNDE BÜYÜKMEK İSTEMİYORUZ\'
Cinsel istismara karşı eylem yapan Mehmet Şanaldı, taciz ve istismar olaylarına daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, \"Yaşananlar, iki kız babası olarak beni çok etkiledi. En azından bu olaylar olmadan önce bir şeyler yapılırsa içimiz daha rahat olacak. Biz kızlarımızı veya çocuklarımızı daha rahat ve daha temiz bir dünyada büyütmek istiyoruz. Korku içinde büyütmek istemiyoruz. Biz birlikte olup bazı şeylere daha iyi tepki verebilirsek, bu konuda kötü şeyler yaşanmadan önlem alırsak daha iyi neticeler alırız. Suça karşı caydırıcı cezalar verilmeli. Cinsel istismarın düşüncesi bile idam olmalı\" dedi.
Kızı Elvin Şanaldı ise, \"Çocuklara karşı suç işleyenler cezalandırılmalı. Çocuklara şiddet uygulanmamalı. Bu dünyada artık iyi yaşamak istiyoruz\" diye konuştu.

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