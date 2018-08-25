İki kızını öldürdü, aynı silahla intihar etti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Aziz Kaya’nın son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı.

Eşi ve 1 kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan 2 kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Saldırıdan kurtulan eşi sinir krizi geçirdi

İntihar eden eşi Aziz Kaya'nın saldırısından küçük kızı Zeynep (10) ile yara almadan kurtulan Münibe Kaya, sinir krizi geçirdi. Kızını yanından ayırmayan Münibe Kaya'ya, sağlık görevlilerince müdahale edilerek, sakinleştirici iğne yapıldı.

Olayda yaşamını yitiren Kaya ile kızlarının cesetleri, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.