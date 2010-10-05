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Yaşam

İki kızından birini seçti

Fedakar anne, böbrek hastası iki kızından durumu ağır olanına böbreğini verdi.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Fedakar anne, böbrek hastası iki kızından durumu ağır olanına böbreğini verdi.


Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Kamış ailesinin 6 çocuğundan ikisi Hülya (17) ve Ayşenur (13) 2004 yılında böbreklerinden rahatsızlandı. Anne Hacer Kamış (40), çocukları Hülya ve Ayşenur'un tedavisi için fırıncı eşi Furkan (44) ile her yolu denedi. Ancak 6 yıldır böbrek hastası olan Hülya'nın durumunun ağırlaşması üzerine doktorlar nakil yapılması kararı aldı.


Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde Doç. Dr. Ayhan Dinçkan başkanlığındaki ekip tarafından anneden alınan böbrek kızına nakil edildi.


Evladının durumunun ağırlaşmasından dolayı son derece endişelendiğini belirten anne Hacer Kamış, gönüllü olarak çocuğuna böbreğini verdiğini söyledi. Lise ikinci sınıf öğrencisi olan Hülya'ya böbreğini verirken tereddüt etmediğini söyleyen fedakar anne Hacer Kamış, "İki kızım da hasta. Ancak Hülya'nın durumu daha kötüydü. Sürekli tansiyonu yükseliyordu. Çocuğumun bu halde kalmasına dayanamadım. Seve seve böbreğimi verdim." dedi.


Kardeşi ile birlikte aralarında "Annem böbreğini bana verecek, hayır bana verecek." şeklinde şakalaştıklarını dile getiren Hülya Kamış, "Benim sağlığım iyice bozulunca kardeşim 'senin daha çok ihtiyacın var' dedi. Organ bağışının artmasını istiyorum. İyileştiğim için mutluyum ama kardeşim ve diğer böbrek hastalarının da benim gibi kurtulmasını istiyorum." şeklinde konuştu.


Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Ayhan Dinçkan, annenin ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Annenin taburcu olduğunu bildiren Dinçkan, Hülya'nın da kısa sürede taburcu olacağını kaydetti.

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