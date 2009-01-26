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Yaşam

İki kız öğrenciye ormanda tecavüz

İki ilköğretim öğrencisi kıza, bir yıl süreyle şantajla ve ayrı ayrı, son olarak da ormanda toplu tecavüz eden 5 kişi tutuklandı.

26 Ocak 2009 02:00

İki ilköğretim okulu öğrencisi kıza, bir yıl süreyle şantajla ve ayrı ayrı, son olarak da ormanda toplu tecavüz eden 4’ü dolmuş durağı çalışanı 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta, bir dolmuş durağında çalışan 20 yaşındaki O.K., ilköğretim 7’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki K.T. ile geçen yıl arkadaşlık kurup ilişkiye girdi. 20 yaşındaki O.K.’nin 20 yaşındaki arkadaşı R.K. de K.T.’nin sınıf arkadaşı olan 13 yaşındaki Z.D. ile birlikte oldu. O.K. ve R.K.’nin kızlarla olan arkadaşlığını öğrenen dolmuş durağı çalışanlarından 27 yaşındaki O.S. ve 24 yaşındaki A.Y. ile terzilik yapan 24 yaşındaki Ş.G., K.T. ve Z.D.’ye şantaj yaparak 1 yıl boyunca tecavüz etti. 

Kızlar polise başvurdu

Önceki gün bir araya gelen 5 kişi, iki öğrenciyi dolmuş durağının sonundaki çam ağaçlardan oluşan ormanlık alana götürerek tecavüz etti. K.T. ve Z.D. adlı kızlar bunun üzerine polise şikáyette bulundu. Önceki gece aynı anda operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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