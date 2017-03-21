İki kız çocuğunu hamile bıraktığı iddia edilen zanlıya DNA testi yapılacak

İzmir Kiraz’da 4 aylık hamile 13 yaşındaki T.K. ile 8 aylık hamile yine 13 yaşındaki M.A.’ya cinsel istismarda bulunan zanlılar, yapılacak DNA testiyle belirlenecek.

Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, İzmir’in Kiraz İlçesi’nde evli ve 2 çocuk babası M. A. (49), 4 ay önce 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki T. K.’ya annesi evde yokken ağzını kapatarak cinsel istismarda bulundu.

M. A.’nın “Bunu kimseye söyleme, seni alacağım. Birine söylersen öldürürüm” diye tehdit ettiği öne sürülen küçük kızın hareketlerinden şüphelenen babaanne, T. K. ile konuşunca olay ortaya çıktı.

Hastaneye götürülen T. K.’nın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlatırken T. K. devlet korumasına alındı. T. K. ve ailesi bebeği istemeyince savcılık acilen kürtaj yoluyla alınmasını istedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatırılan T.K.’nın bu hafta kürtaj olacağı öğrenildi. T. K.’yı muayene eden doktorlar kızlık zarının bozulmadığını, olay anında külotta bulunan spermlerin cinsel organa akmasıyla hamile kalmış olabileceği yönünde görüş bildirdi.

'Kiraz güzeli' demiş

Soruşturma kapsamında tutuklanan M. A. ise ifadesinde ilişkiye girmediğini ve tecavüz etmediğini savunarak, bebeğin babasının kendisinin olmadığını iddia etti. Bunun üzerine savcılık, kürtaj yoluyla alınacak olan bebeğe DNA testi yapılmasına karar verdi.

M. A’nın T. K’nın sosyal paylaşım sitesindeki fotoğrafı altına “Kiraz Güzeli” diye yorum yazdığı da belirlendi.

8 aylık hamile

Yine aynı ilçenin aynı mahallesinde 13 Mart akşamı rahatsızlanan 13 yaşındaki M. A.’nın götürüldüğü hastanede 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken geçici olarak devlet korumasına alınan küçük kız ifadesinde Y. K.’nın (28) kendisiyle birkaç kez birlikte olduğunu söyledi.

Suçlamayı reddedip “İlişkim olmadı, önceki erkek arkadaşlarından olmuştur” diyen Y. K., tutuklandı. Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M. A. ile ilişkisi olduğu belirlenen 2 kişinin daha ifadesini aldı.

Savcılık, M. A.’nın doğuracağı bebeğin babasının belirlenmesi için Y. K. ve ilişkiye girdiği iddia edilen 2 kişiden DNA örneği aldırdı.

Bir ay sonra doğacak olan bebekten alınacak DNA örneği 3 kişi ile karşılaştırılacak.

Aileler kızlarını para karşılığı evlendiriyor

İzmir ’e 142 kilometre uzaklıktaki Kiraz İlçesi’nde taciz iddiaları ilk değil. İlçenin ismi Ekim 2016’da 14 yaşındaki Ş. A.’nın 18 yaşındaki N. G. tarafından kaçırılmasıyla da gündeme gelmişti.

Jandarma küçük kızı 75 gün sonra bulmuştu. Bu kaçırılma olayının yaşandığı dönemde Kiraz’ın dağ köylerinde oturan yaşları 12 ile 18 arasında değişen kız çocuklarının kaçıp evlendiği iddia edildi.

Ardından da yine Kiraz’da ailelerin, kaçan çocuk yaştaki kızlarını para karşılığında evlendirdiği ileri sürüldü. Jandarma ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekipleri, Kiraz’da ve köylerinde inceleme yaptı, iddiaların doğru olduğunu, ailelerin küçük yaşta kaçan kızlarını para karşılığında evlendirdiğini tespit etti.

İlçede bir ay önce 13 yaşındaki T. K.’nın, 49 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası M. A.’nın cinsel istismarına uğradığı ve 4 aylık hamile olduğu belirlendi.

Küçük kız koruma altına alındı ve M. A. tutuklandı. Gündemden düşmeyen ilçede 13 Mart’ta da 13 yaşındaki M. A.’nın Y. K.’nın (28) tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. Küçük kızın 8 aylık hamile olduğu belirlendi. Zanlı Y. K. tutuklandı.