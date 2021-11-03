İki kız çocuğuna tacizi engellemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan toprağa verildi

Ankara Yenimahalle'de, iki ufak kızı taciz eden bir grubun bıçaklı saldırısına uğrayan Haydarcan Kılıçdoğan'ın cenazesi defnedildi.

Yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden 28 yaşındaki Haydar Kılıçdoğan'ın cenazesi, Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi.

Cenazeye, Kılıçdoğan'ın ailesi, yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haydarcan'ın annesi Songül Kılıçdoğan ile eski Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı olan babası Nurettin Kılıçdoğan'ın, ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

"Böyle bir evlada kıydılar"

Haydarcan'ın yakınlarından Hasan Öztaş, yaptığı açıklamada, Haydarcan'ın her şeyiyle mükemmel bir genç olduğunu belirterek, "Böyle bir evlada kıydılar. Arkadaşlarına, insanlara sorun, bir tanesi de 'Bir hatasını gördük" diyemez. Kendi halinde müziğini yapan, arkadaşlarını eğlendiren bir çocuktu. Müzik alanında ilerlemek istiyordu." dedi.

"Babasını aramış, 'Ben bıçaklandım.' demiş"

Kuzeni Eren Öztaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Haydarcan'ın başına gelen olayın tekrarlanmaması için yetkililerin önlem alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Saldırganlar tutuklandı. Birinin suç kaydı var, birinin yokmuş. Bıçağı çıkarıp saldırıyorlar. Hem dövüyorlar hem bıçaklıyorlar. İnsanlar anladığında Haydarcan yerdeymiş ve kaçmaya başlamışlar. Ben olayı duyunca olay yerine gittim, Haydarcan'ı ambulansa bindiriyorlardı. Saldırganları üstlerini değiştirirken güvenlik güçleriyle birlikte yakaladık. Bıçağı atmışlar zaten. Durumu ağır şekilde hastaneye kaldırıldı. Babasını aramış, 'Ben bıçaklandım.' demiş. Bizim ciğerimiz yandı, başkasının çocuğuna da böyle bir şey olmasın."

Haydarcan Kılıçdoğan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ne olmuştu?

Yenimahalle'deki bir alışveriş merkezi önünde, bir grubun sözlü ve fiziksel tacizine uğradıklarını iddia eden iki genç kız, olay yerinden geçen Kılıçdoğan'dan yardım istemiş, alkollü oldukları öne sürülen grubu uyaran Kılıçdoğan, iki kişi tarafından bıçaklanmıştı.



Ağır yaralanan Kılıçdoğan, kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.