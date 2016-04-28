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Yaşam

İki kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralayan suç makinası: Ben ateş ediyorum onlar ölüyor, ne yapayım?

Selman Ö.'nün bir kadına da tecavüz etmeye çalıştığı öğrenildi

28 Nisan 2016 09:03

Aydın’da 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan, bir kadına da tecavüz girişiminde bulunan Selman Ö., İzmir’in Selçuk ilçesindeki ormanlık alanda yakalandı. Aydın’da yaşayan 52 yaşındaki Selman Ö., 4 yıl önce Sultanhisar ilçesinde bozuk telefon sattığı iddiasıyla tartıştığı telefon bayisi Kemal Dörtbudak’ı bıçaklayarak öldürdü, oğlunu da yaraladı. Kaçan zanlı 10 gün sonra tarlada çalışan A.V. adlı bir kadına tecavüz girişiminde bulunduktan sonra kocası H.V.’yi de bıçakla ağır yaralayıp izini kaybettirdi.

Habertürk’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Aydın Jandarması’nın 4 yıldır aradığı Selman Ö., 10 gün önce Nazilli’de ortaya çıktı ve bir işyerini Kalaşnikof’la taradı. Boya ustası 52 yaşındaki Bahri Öngörü öldü, Murat S. yaralandı.

Önceki gün ihbar üzerine İzmir ve Selçuk jandarmalarının ortak operasyonuyla yakalanan Selman Ö.’nün ifadesinde cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, “Oto boyacısı Bahri benden emanet tabanca istedi, verdim. Bir çocuğu yaralamış. Tabancayı da yakalatmış. Ona çok kızmıştım. Tartışma sırasında ateş ettim. Benim bir suçum yok. Ben ateş ediyorum, onlar ölüyor. Ben ne yapayım?” dedi.

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