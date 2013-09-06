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Yaşam

İki kişiyi kurtardı kendi boğuldu

İslam Ülkeleri Kanaat Önderleri Forumu için İstanbul'a gelen 60 yaşındaki Tunuslu, Beykoz Riva'da boğulmak üzere olan baba-oğulu kurtardıktan sonra dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi

06 Eylül 2013 10:27

Riva'da boğulmak üzere olan baba ve oğlunu kurtaran 60 yaşındaki Tunuslu Ahmet Tanguri, dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Türk-Arap İlişkileri Merkezi'nce bu yıl üçüncüsü düzenlenen forum dolayısıyla İstanbul'da bulunan Tunuslu Ahmet Tanguri, toplantının yapıldığı Beykoz Riva'daki otelin önündeki plajda bir baba ile oğlunun dalgalarla boğuştuğunu gördü.

Can simidi alarak denize atlayan Tanguri, önce çocuğu, sonra da babasını kurtarıp kayalıklara çıkardı. Ardından kendisi kayalıklara çıkmak isteyen Tanguri, bir anda dalgalara kapıldı. Olayı görerek müdahale eden otel personeli ile çevredeki vatandaşlar, ulaştıkları Tanguri'yi jet ski ile karaya çıkardı.

Tanguri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Fedakar Tunuslu'nun cesedi, Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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