İki kişiyi korkutmak isterken vurmuş

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da seramik satışı yapan bir işyerinde 2 kişinin silahla yaralandığı olayla ilgili Kasım Pek ve kardeşi Muhammed Pek gözaltına alındı. Muhammed Pek\'in ilk ifadesinde, taşıdığı seramiklerin nakliye faturasını tahsil etmek isteyen ağabeyinin işyerindeki 2 kişi tarafından dövüldüğünü görünce korkutmak amacıyla tabancayla ateş ettiğini ancak kurşunların bu kişilere isabet ettiğini söyledi.

Olay, geçen 24 Ağustos Cuma günü saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan seramik satan bir iş yerinde meydana geldi. TIR şoförü 36 yaşındaki Kasım Pek, daha önce seramik taşıdığı 28 yaşındaki Mevlüt Altıntaş\'ın işyerine gelerek, taşıdığı seramiklerin nakliye ücretine ait faturayı tahsil etmek istedi. İddiaya göre, Altıntaş, Pek\'e \'\'Bu faturayı ben sana vermem, faturanı al git\' dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Pek, tartışma sonrası dışarı çıktı. Dışarda işyeri çalışanları Pek\'e saldırıp dövmeye başladı. Bu sırada TIR\'da bekleyen ve ağabeyinin dövüldüğünü gören 31 yaşındaki Muhammed Pek, araçta bulunan dedesinden kalma tabancayı alarak rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Altıntaş karnından, işyeri çalışanı Mesut Şakar ise bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mevlüt Altıntaş\'ın halen tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

2 KİŞİYİ KORKUTMAK İSTERKEN VURMUŞ

Olay, sonrası çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Güven Tim Ekipleri, şüpheliler Kasım Pek ve kardeşi Muhammed Pek\'i suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Kasım Pek ifadesinde, \"Bu firma adına Çanakkale\'den yük getirdim. Nakliye ücretine ait faturayı tahsil etmek üzere gittiğimde, bana, bu faturayı sana vermem diye küfür ettiler. Bende dışarı çıktım. Orada da beni dövdüler\'\' dedi. Kardeşi Muhammed Pek ise, \"TIR\'da oturuyordum. Faturayı tahsil etmek üzere işyerine giren ağabeyimin dövüldüğünü gördüm. Arabadan dede yadigarı tabancayı alarak hedef gözetmeksizin, korkutmak amaçlı ateş ettim. O iki kişiyi yanlışlıkla vurdum.\" dediği öğrenildi. Kasım Pek, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Muhammed Pek\'in bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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