İki kişiyi bıçaklayıp yol kenarına attılar; biri öldü, diğeri ağır yaralı

Sakarya'da bıçaklanarak yol kenarına atılan Ozan Rüzgâr yaşamını yitirdi, yanındaki kadın ise ağır yaralı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi ile yanında ağır yaralı bir kadın bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede, bıçaklanarak öldürülen kişinin Ozan Rüzgar (30), ağır yaralı kadının ise B.D. (28) olduğu belirlendi.

Sakarya- İznik Karayolu üzerinde Osmaneli Ericek Mahallesi yakınlarında bir ağacın altında kanlar içinde yerde yatan 1’i erkek, diğeri kadın, 2 kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan erkeğin öldüğünü, yanındaki kadının da yine bıçaklanarak ağır yaralandığını belirledi.

Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.D., ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.