İki kişinin öldüğü İran'da 3 kişide daha Koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dalga dalga dünyanın gündemine oturan Koronavirüs'de ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yetkililer tarafından paylaşılan son bilgilere göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 126’ya ulaştı.

Türkiye’de henüz tespit edilen bir vaka olmazken, virüs sınıra gittikçe yaklaşıyor. Dün İran’ın Kum şehrinde iki kişide Koronavirüsü tespit edildiği açıklanırken, kısa süre sonra hastaların hayatını kaybettiği belirtildi. Bu gelişmenin ardında İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bir son dakika haberi daha geldi. Bakanlık sözcüsü Kianush Jahanpur, Kum şehrinde iki, Erak şehrinde bir kişide olmak üzere üç yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini söyledi.

Jahanpur’un verdiği bilgilerle İran’da tespit edilen vaka sayısı son iki günde beşe ulaştı.