İki kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı, Kastamonu'da giriş çıkışlarda ateş ölçer ile kontroller başladı

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Koronavirüs'e karşı tedbirler devam ediyor. Kastamonu'da şu ana kadar tespit edilmiş iki tane pozitif vaka olması nedeniyle şehrin girişlerinde kontroller arttırıldı. Bu kapsamda Vali Yaşar Karadeniz'in talimatlarıyla Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehrin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçer ile kontroller başladı.

Sürücüler durdurulup ateşleri ölçüldü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri, Çankırı-Ankara karayolu uygulama noktasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, araç sürücüleri ve yolcuları ateş ölçer vasıtasıyla kontrol ediyor.

Uygulama noktasında görev alan emniyet güçleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak şehre giriş yapmak isteyen tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.

Uygulama devam edecek



Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında il girişlerinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi.