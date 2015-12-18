'İki kişiden biri kansere yakalanıyor'



Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü (RKI) Kanser Kayıt Verileri Merkezi'nin yaptığı araştırma, Almanya'da neredeyse iki kişiden birinin kanser hastalığına yakalandığını ortaya koyuyor. Araştırmada, son otuz yılda kanser hastaları arasında hayatta kalma şansının büyük ölçüde arttığı da kaydediliyor.

Araştırmaya göre 2012 yılında yaklaşık 252 bin erkek ve 225 bin 900 kadın kanser hastalığına yakalandı. Kanser vakalarının yarısından çoğunu meme, prostat ve bağırsak kanseri ile akciğer tümörleri oluşturdu.

Erkeklerde risk daha yüksek

Erkekler için kanser riskinin daha yüksek olduğu da araştırmada varılan sonuçlardan biri. Erkeklerin yüzde 51'i kansere yakalanırken, kadınlarda bu oran yüzde 43 olarak tespit edildi. Ancak kadınlarda kanser hastalığının genelde daha erken yaşlarda ortaya çıktığına da dikkat çekiliyor.

Almanya'da kanser hastalığına yakalananların hayatta kalma şansının son 30 yılda büyük ölçüde yükseldiği de belirtiliyor. Araştırmaya göre kansere 2011 yılında yakalanan hastalarda beş yıllık hayatta kalma oranı erkeklerde yüzde 62, kadınlarda yüzde 67 olarak kaydedildi. Erkeklerde mide ve akciğer kanseri vaka sayısındaki gerilemenin bunda etkili olduğu belirtiliyor.

Araştırmada genel olarak hayatta kalma şansının kanserin türü ile bağlantılı olduğu, örneğin pankreas kanserinde iyileşme oranı düşükken, testis kanseri tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında sayılıyor.

Araştırmaya göre genel olarak 2002-2012 yılları arasındaki on yıllık dilimde kansere yakalanan erkeklerin oranı yüzde 13, kadınların oranı ise yüzde 10 arttı. Ancak son yıllarda kaydedilen kanser vakalarının sayısında durgunluk gözlendiği belirtildi. RKI Başkanı Lothar Wieler, nüfustaki yaşlanmaya rağmen kanser vaka sayısındaki durgunluğun sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Erken tanının önemi

Araştırma raporunda, sık rastlanan kanser türlerinin bazılarında kaydedilen gerilemenin, erken tanı olanaklarının gelişmesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Örneğin bağırsak kanseri vakalarının azalmasında, Almanya'da 2003 yılında yürürlüğe sokulan erken tanı programlarının etkili olduğu kaydediliyor.

Raporda ancak genel bir dönüm noktasından bahsedilemeyeceği, bazı tümör türlerinde vaka sayısının arttığı da belirtiliyor. Bunlar arasında son derece tehlikeli olan pankreas ve karaciğer kanseri gibi kanser türlerinin de bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Sigara en önemli risk faktörü

Kanserin çeşitli nedenleri var. Kaçınılabilecek faktörler arasında tütün ürünleri kullanımının önemli yer tuttuğu belirtiliyor. Uzmanların tahminlerine göre 2008 yılında Almanya'daki tüm kanser vakalarının yüzde 15'i sigara tüketiminden kaynaklandı. Aşırı kilo, hareketsizlik, alkol tüketimi ve dengesiz beslenme de kanserde rol oynuyor. Kansere yakalanma riski, genetik nedenlere de bağlı olabiliyor.