İki kilometrelik 'Barış Kuyruğu'

T24- Van’ın Başkale ilçesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, iki aile arasında 37 yıl önce başlayan kan davası sona erdi.



Alınan bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Eseyamaç köyünde yaşayan Kesen ailesi ile Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan Baki ailesi arasında, 37 yıl önce mera kullanımı yüzünden çıkan kavganın 3 kişinin ölümüyle sonuçlanması üzerine başlayan kan davası, 2007 yılında da 2 kişinin ölümüne yol açtı.



Aileleri barıştırmak için kanaat önderlerinin şimdiye kadar 27 kez yaptığı barış girişiminin sonuç vermemesi üzerine, BDP ilçe teşkilatı ailelerle görüştü.



Görüşme sonucunda ikna edilen aileler, Esenyamaç köyünde verilen barış yemeğinde bir araya geldi.



Barış yemeğine, BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



