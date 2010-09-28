T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki kilometrelik 'Barış Kuyruğu'

Van’ın Başkale ilçesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, iki aile arasında 37 yıl önce başlayan kan davası sona erdi.

28 Eylül 2010 03:00

T24- Van’ın Başkale ilçesi ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, iki aile arasında 37 yıl önce başlayan kan davası sona erdi.


Alınan bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Eseyamaç köyünde yaşayan Kesen ailesi ile Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşayan Baki ailesi arasında, 37 yıl önce mera kullanımı yüzünden çıkan kavganın 3 kişinin ölümüyle sonuçlanması üzerine başlayan kan davası, 2007 yılında da 2 kişinin ölümüne yol açtı.


Aileleri barıştırmak için kanaat önderlerinin şimdiye kadar 27 kez yaptığı barış girişiminin sonuç vermemesi üzerine, BDP ilçe teşkilatı ailelerle görüştü.


Görüşme sonucunda ikna edilen aileler, Esenyamaç köyünde verilen barış yemeğinde bir araya geldi.


Barış yemeğine, BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24