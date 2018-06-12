İki kez yanan Dilara pes etmedi, şampiyonluk sevinci yaşadı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 4 yaşındayken kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi tutuşup, belinden boynuna kadar yanan, 6 yaşında ise başına kaynar su dökülmesi sonucu yüzünün sol tarafında yanık oluşan Dilara Sultan Arpacı (16), 10 yaşında da kanser hastası babasının ölümünün ardından yaşadığı tüm acıyı dövüş sporlarındaki şampiyonluklarıyla aştı.

Kemer ilçesinde yaşayan Dilara Sultan Arpacı, 4 yaşında, akşam evde ailesiyle yıldız kaymasını izlemek için beklerken, ikiz kardeşinin oynadığı çakmaktan çıkan yangında elbisesi tutuşunca vücudunun büyük bölümü yandı. Rus anne ile Türk babanın çocuğu Dilara\'nın, 6 yaşındayken de ocaktaki tencerenin devrilmesi sonucu dökülen kaynar suyla yüzünün sol bölümünde yanık oluştu. Dilara, yüzünün ve belinin üst kısmındaki yanık nedeniyle 7 yaşına kadar 18 ameliyat geçirdi. Bacaklarından alınan deri, Dilara\'nın vücudunun değişik bölümlerine nakledildi. Yanık izleri nedeniyle çocukluğunda dışarı çıkmak istemeyen Dilara, eğitim çağına geldiğinde, okulda arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmelerinin üzüntüsünü yaşadı. Bu nedenle hırçınlaşıp, saldırganlaşan Dilara\'yı, annesi sosyalleşmesi ve sporla ilgilenmesi için kick boksa yönlendirdi.

ACILARINI SPORLA UNUTTU

Dilara Sultan Arpacı, kick boks eğitiminin 10\'uncu ayında katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası\'nda, 10 yaşındayken altın madalya kazandı. Aynı yıl kanser nedeniyle babası kaybeden Dilara, spora zorunlu ara verdi. Çok sevdiği babasını yitirmesi ve vücudundaki yanık izleri nedeniyle zor bir çocukluk dönemi geçiren Dilara, annesinin isteği üzerine 12 yaşında yeniden spora başladı. Dilara, aynı yıl katıldığı şampiyonada \'Türkiye Kick Boks Şampiyonu\' unvanının yeniden sahibi oldu. Katıldığı ulusal şampiyonalarda 3 yıl boyunca farklı dereceler elde eden Dilara, geçen yıl dövüş sporları arasında sert vuruş mücadeleleriyle bilinen muay thai\'ye başladı.

HEDEFİ AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Muay thai\'yi karakterine daha uygun olması nedeniyle tercih ettiğini belirten Dilara Sultan Arpacı, haftanın 5 günü Antalya Spor Salonu\'nda antrenörü Yasin Urlu gözetiminde çalışıyor. Kasım ayında Antalya\'da düzenlenecek Muay Thai Avrupa Kupası\'na katılmaya hazırlanan Dilara, \"Muay Thai Avrupa Kupası\'nda altın madalyanın sahibi olmak istiyorum. Avrupa şampiyonu olursam milli takımla Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası\'na katılmaya hak kazanacağım. Önce Avrupa ardından dünya şampiyonu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyat hayalim var. Muay thai olimpik branş olarak tanındı; ancak henüz olimpiyattaki yarış programına dahil edilmedi. Olimpiyata katılmayı çok istiyorum\" dedi.

YANIK İZLERİNİN ÇEKİNGENLİĞİNİ SPORTİF BAŞARIYLA AŞTI

Vücudundaki yanık izleri nedeniyle küçüklüğünde dışarı çıkmaya çekindiğini, arkadaşlarıyla oynarken, dalga geçilmesi nedeniyle zor bir çocukluk dönemi yaşadığını anlatan Dilara Sultan Arpacı, spora başladıktan sonra kazandığı madalyaların, özgüvenini artırdığını belirterek, \"Muay thai sporunu daha çok seviyorum. Daha hırçın bir spor. Yaralarım, spor yapmama engel değil\" dedi.

Dışarı çıktığında yanık izleri nedeniyle insanların kendisine acır gibi bakışından rahatsız olduğunu dile getiren Dilara, bu bakışın, kazanacağı madalyalarla değişeceğine inandığını söyledi. Bu bakış açısının ringe çıktığında kendisini hırslandırdığını ve tepkisini sporuyla anlatmayı tercih ettiğini vurgulayan Dilara, \"İnsanların bana yanık izlerimden dolayı farklı, acır gibi bakışının sporuma da yansıması oluyor. Acıma duygusu gibi bakışlar beni rahatsız ediyor ve beni daha hırslandırıyor. Bu hırsımla dünya şampiyonu olacağıma inanıyorum. Kazandığım madalyalarla motive oluyorum. Muay thai sporuyla kendimi buluyorum. Avrupa ve dünya şampiyonasında kazanacağım altın madalyayla herkes gurur duyacak\" diye konuştu.



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