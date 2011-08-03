İki kez üniversiteyi kazandı, kabul edilmedi

T24 - Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Klasik Müzik Festivali kapsamında eğitim alan öğrenciler arasında bulunan otistik Buğra Çankır, iki kez konservatuvarı kazanmasına rağmen kabul edilmedi.













Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesinde düzenlenen Gümüşlük Uluslararası Klasik Müzik Festivali kapsamında, dünyaca ünlü piyanistler tarafından genç yeteneklere yönelik eğitim veriliyor.



Bu yetenekler arasında yer alan 17 yaşındaki otistik Buğra Çankır, dikkati çekiyor. Buğra’nın annesi tarih öğretmeni Necla Çangır, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun şimdiye kadar iki kez terapi merkezine gittiğini, buradaki bir psikoloğun, Buğra’nın kulağının çok iyi olduğunu söylediğini aktardı. Bunun üzerine Buğra’nın 10 yıldır müzikle uğraştığını anlatan Çankır, "Oğluma internet ortamında 40 doğal ses ve 40 enstruman sesi verildi. Buğra bunları sıfır hatayla yaptı" dedi.

"Buğra'nın önünün açılmasını istiyoruz"



Buğra’nın yetenekli olmasına ve girdiği sınavlardan başarıyla çıkmasına rağmen bir türlü konservatuvara alınmadığını belirten Çankır, şöyle konuştu: "Oğlum ilköğretim okulunu bitirdikten sonra Antakya Güzel Sanatlar Lisesine girdi. Şu an lise dördüncü sınıfa geçti. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarına 2005 yılında girdi. Orada herkesin dikkatini çekti.



Yüz üzerinden yüz aldı ancak komisyon toplandığında, otistik olduğundan dolayı konservatuvara almamaya karar verdiler. Sonra Hacettepe Üniversitesinde sınava girdi, orada da herkesin dikkatini çekti ama orada da aynı problemle karşılaştık.



Biz buna üzülüyoruz. Çocuğumuza bir kapı aralamaya çalışıyoruz. Liseye girince arayışlarımız biraz durdu. Önümüzdeki yıl ise çok yoğun olacak. Buğra’nın önünün açılmasını istiyoruz. Mademki Allah ona böyle bir yetenek verdi, bunun değerlendirilmesini istiyorum."

"Elinizi şıkırdattığınızda hangi nota olduğunu söyleyebilir"



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı ise festival kapsamında tarihi Eklisia Müzik Akademisi’nde pek çok öğrenci ile çalıştığını söyledi. Öğrencilere güzel bir eğitim sunduklarını ifade eden Yazıcı, "Ama bu yıl çok özel bir durumla karşılaştık. Buğra isimli öğrencimizin diğer öğrencilere göre daha farklı bir durumu var. Kendisi otistik diye adlandırılan bir duruma sahip ancak halk arasında oldukça yanlış tanınan bir durum bu. Bir hastalık olarak görmek ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çünkü algısı gerçekten çok yüksek. Bu tür çocuklarla ilgilenebilmek için biraz sabra ihtiyaç var" diye konuştu.



Yazıcı, otistik kişilerin çok yüksek bir matematik zekaları olduğunu ve dikkati topladığınız zaman bu kişilerin olağanüstü şeyler yapabileceklerini belirtti.



Konservatuvarlara sınavla öğrenci alındığını anımsatan Yazıcı, şöyle devam etti: "Bu sınavda sadece kulağa bakılır. Buğra zaten mükemmel bir kulağa sahip. Elinizi şıkırdattığınızda hangi nota olduğunu söyleyebilecek kulağa sahip ancak anladığım kadarıyla girdiği sınavlarda üstün yetenekli bulunmasına rağmen, maalesef bizim eğitim sistemimizde bu tarz çocuklarla ne şeklide ilgilenileceğine dair bir pedagojik sistem geliştirilmediği için, başarılı bulunmasına rağmen kendisine bir eğitim hakkı tanınmamış. Bunda da kimseyi suçlamak doğru olur mu bilmiyorum. Çünkü birine yanlış eğitim vermek aynı derecede zarar verir. Görünen o ki bu tarz çocukların sayısı günden güne artıyor. Bunlarla gerçekten doğru şekilde, yeteneklerini tespit edecek pedagogların yetiştirilmesi lazım ki bu çocuklar ziyan olmasın. Bunda da herhalde Milli Eğitim’e çok büyük iş düşüyor diye düşünüyorum."

Dünyaca ünlü piyanistler Buğra'yı anlatıyor



Festival kapsamında genç yeteneklere eğitim veren dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ise genç Buğra’nın çok yetenekli bir öğrenci olduğunu anlattı.



Onay, "Çok etkilendim, insanın gözleri yaşarıyor. Piyano çalmaktan belli ki zevk alıyor. Ruhu zenginleşiyor. Genelde bu çocuklarda matematik ve müzik alanında büyük bir yetenek olabiliyor. Matematikte bildiğim birkaç örnek var" dedi.



Rus piyanist Ilya Itin ise Buğra’nın olağanüstü piyano çaldığını ama Buğra ile çalışmanın kolay olmadığını söyledi. Buğra’nın kendisini müzikle ifade ettiğini belirten Itin, "İstediklerimizi elde edebilmek için konuşmamızı ona göre ayarlamamız gerekiyor ama olağanüstü bir şey. Buraya gelerek diğer müzisyenlerle bir arada olunca olağanüstü etkileyici bir şey gerçekleşiyor" diye konuştu.



Buğra’nın müzik atölyesindeki arkadaşı Mert Yeşilmenderes de otistik olmasına rağmen arkadaşının piyanoda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu ve öğretmenleriyle çok başarılı çalışmalar yaptığını kaydetti.



