İki kez tutuklandı 3 kez tahliye oldu ama...

T24- Balyoz dovası sanıklarından olan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan hakkındaki son yakalama kararını Bodrum’daki yazlığında öğrendi. Karara şaşırmayan Çetin Paşa, eşi Nilgün Hanım’la valizini toplamaya başladı.



2 kez cezaevine girip çıkan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum’daki yazlığında cezaevi hazırlıklarına başladı. Pazartesi sabahı İstanbul’a gelerek savcıya teslim olacağını söyleyen Çetin Paşa, eşi Nilgün Doğan valizlerini toplarken Vatan gazetesine konuştu:



“Normal bir ülkede, normal bir yönetime sahip olsaydık, verilen bu karar için kahrolurdum. Ama aydınlar ve terörle mücadele edenler içeride, teröristler de dışarıdayken buna çok fazla şaşırmadım. Verilen bu karar aydınlık cumhuriyetimiz için kara bir lekedir. 2004 yılında Devlet Güvenlik Mahkemelerini (DGM) kaldırdılar. Yerine 11 bin savcı içerisinden kendi savcılarını seçtikleri, ‘Özel Yetkili Mahkemeler’i kurdular. 12 Eylül’deki referandumda olumlu oy alırlarsa, bu mahkemeleri Türkiye’nin her yanına kuracaklar. Ben her zaman darbelere karşı oldum. Çünkü Atatürk ilkeleri bunu gerektiriyordu. Bunlar vicdanlarında kendileri dışında olanları kafir olarak görüyorlar. İnsanlıktan çıkmış önyargılı kişiler. Ben 70 yaşındayım ama işim bitmedi henüz. Görevim bundan sonra Silivri’de devam edecek.”



Çetin Paşa’nın cezaevi kronolojisi



GÖZALTINA ALINDI-22 Şubat 2010: CMK’nın 250. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Yürütme organını cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs, bu amaçla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçları nedeniyle göz altına alındı.



TUTUKLANDI-26 Şubat 2010: Savcılık ifadesi ve mahkeme sorgusu yapılarak, Türkiye Cumhuriyeti Yürütme organını cebren iskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs etmek suçundan CMK’nın 100 ve devamı maddeleri gereğince Hakim Ali Efendi Peksak’ın imzasıyla tutuklandı.



TAHLİYE EDİLDİ- 1 Nisan 2010: ‘Planın icra edildiğine dair delil bulunmadığı’ gerekçesiyle Hakim Oktay Kuban’ın imzasıyla tahliye edildi.



GÖZALTINA ALINDI-4 Nisan 2010: Savcılığın ‘serbest bırakılmaya itirazı’ üzerine CMK’nın 98’inci maddesine göre, kaçak olduğu söylenerek tekrar göz altına alınmasına karar verildi. 2 ve 22 Nisan 2010: Bu tarihler arasında GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördü.



TUTUKLANDI-23 Nisan 2010: Taburcu olunca hakkındaki yakalama kararı uyarınca 23 Nisan 2010 tarihinde teslim oldu ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkimliği tarafından tutuklandı.



TAHLİYE EDİLDİ-18 Haziran 2010: Tahliye talebini kabul eden mahkeme, kararını “dosyada mevcut deliller kapsamında CMK 100/2 maddesinde belirtilen tutuklama nedenleri mevcut değildir” şeklinde gerekçelendirdi.



YAKALAMA KARARI ÇIKTI-23 Temmuz 2010: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 2010/283 E. sayısına kayıtlı dosyası kapsamında verdiği 23 Temmuz 2010 tarihli Tensip Kararında Doğan ve 101 sanık hakkında CMK 98/3 maddesine göre yakalama kararı verdi.