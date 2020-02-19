İki kez çakılan Boeing 737 Max'ler incelendikçe yeni problemler tespit ediliyor

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ABD'li uçak üreticisi Boeing, yaptığı iki kazanın ardından yere indirilen 737 Max'ları inceledikçe yeni problemler keşfetmeye devam ediyor.

Max tipi yolcu uçaklarının tekrar uçmasına izin verilmesi için yoğun mesai harcayan Boeing, yaptığı incelemeler sırasında bu sefer de bazı uçakların yakıt tanklarında yabancı maddeler buldu.

Etiyopya ve Endonezya'da çakılan 737 Max'ların uçaktaki "anti-stall" sistemine bağlı sensörler sebebiyle kaza yaptığı tespit edilmişti, bu yüzden petrol tanklarındaki problemin kazalarla bir bağlantısı olduğu düşünülmüyor.

Havacılık haber sitesi Leeham News, bütün uçakların incelenmesinin yaklaşık üç gün süreceğini çünkü bütün depoların boşaltılacağını ve sıvıların buharlaşmasının bekleneceğini aktardı.

Boeing'in kazalardan sonra başlattığı inceleme sürecinde uçaklarla ilgili bilinmeyen bazı problemler tespit edildi. Uçakların "stall olmasını engelleyen" ve kazalarda rolü olduğu tespit edilen VCAS isimli sistem üzerinde çalışılırken uçakların göstergesinde de bir problem olduğu ortaya çıktı. Ayrıca incelemeler sırasında ortaya çıkan şirket içi mesajlaşmalar uçakların test sırasında problemli olduğunun fark edildiğini, ancak yine de havayolu şirketlerine teslim edildiğini ortaya çıkarmıştı.