İki kez adam vurup serbest kalan Çakıcı'nın üvey oğlu yine sahnede!

Yeraltı dünyasının ünlü kabadayısı Dündar Kılıç’ın torunu, Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik, iki kez adam vurup serbest kaldıktan sonra bu kez Etiler’deki lüks restorantta boy gösterdi. Önceki gece yer tartışması yaşadığı gruba ateş edip, kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, Özbizerdik’i aramaya başladı.

Onur Özbizerdik önceki akşam kız arkadaşıyla Etiler’de lüks bir restoranta geldi. Onur Özbizerdik içeri girdikten sonra restoranta bir grup geldi. Oturulacak loca konusunda Özbizerdik’le grup arasında loca kavgası çıktı. Kavga fazla uzamadı.

İddiaya göre; Özbizerdik, tabancasını çıkardı ve grubun üzerine doğru ateş etti. Mermi kimseye isabet etmedi. Daha sonra gruptan bir kişiye yöneldi. Yöneldiği kişi, Özbizerdik’in eline hamle yaptı. Silahı üzerine doğrultmasına engel olmaya çalıştı. Silahı Özbizerdik’in elinden aldı. Araya restorant çalışanları girdi. Özbizerdik, tabancasını kavga ettiği gruptan alarak, kız arkadaşını yanına alıp özel şoförüyle geldiği restoranttan kaçtı.

Polis aramaya başladı

Olayı haber alan polis restoranta gitti. Olay Yeri İnceleme ekipleri restorantta inceleme yaptı. Özbizerdik’in kendilerine ateş ettiğini söyleyen gruptakiler, şikayetçi olmadı. Restorant çalışanlarının da ifadesi alındı. Organize Şube, Asayiş Şube ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbizerdik’i yakalamak için çalışma başlattı.

Ağır cezada beraat etmişti

Fulya’daki bir rezidansda iş adamı Fatih Edremit’in öldürülmesine ilişkin yapılan ilk yargılamanın ardından Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi cinayete iştirak ettiği gerekçesi ile Onur Özbizerdik hakkındaki beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Yeniden başlayan yargılamanın ilk üç duruşmasına katılmayan Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Şili’deki ailesi ile yaşayan Özbizerdik ifade vermek için geldiği Türkiye’de 6 Eylül 2014’de tutuklanmış 4 Kasım 2014’de görülen duruşmada ise tahliye edilmişi. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, İstanbul 2’inci Mahkemesi eski kararından direnerek İsmail Onur Özbizerdik’in beraatine kararı vermişti.

Güvenlik görevlisini ayağından vurmuştu

4 Kasım 2014’de görülen duruşmada tahliye olan Özbizerdik, tahliye kararından saatler sonra eğlenmek için gittiği barda tartıştığı güvenlik görevlisini ayağından vurarak kayıplara karışmıştı. İfadesi alınamadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan Özbizerdik, olaydan yaklaşık 1 ay sonra savcılığa gelerek teslim olmuştu. İfadesi alınarak serbest bırakılan Özbizerdik hakkında kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

‘Önümde tesbih çekme’ deyip vurmuştu

Onur Özbizerdik, bu olayın ardından Tarabya’da bulunan beş yıldızlı bir otelin lobisinde, geçtiğimiz Mart ayında, 17 yaşındaki Ahmet Ozan Özalp’i karşısında tesbih salladığı gerekçesiyle bacağından vurmuştu. Polis, Onur Özbizerdik’i her yerde ararken, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Özbizerdik hakkında, ‘adam yaralama’dan dava açmıştı. Bu gelişmenin ardından Özbizerdik, avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim olmuştu. Cumhuriyet Savcılığı, hakkında dava açılmış olması nedeniyle Özbizerdik’i mahkemeye çıkarmış, Özbizerdik, mahkemedeki ifadesinin ardından yine serbest bırakılmıştı.