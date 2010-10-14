İki kez "su iç geçer" dediler... Öldü

T24- Kuşadası Devlet Hastanesi'nden iki kez “Böbreklerinde taş var, bol su iç” denilerek evine yollandığı iddia edilen 14 yaşındaki Gülsün Kaya, bugün kaldırıldığı aynı hastanenin acil servisinde kurtarılamadı. Aile olanlara tepki gösterirken ilköğretim öğrencisi kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Kuşadası Zeki Emgin İlköğretim Okulu 6/A Sınıfı öğrencisi Gülsün Kaya, yaklaşık 1.5 ay önce rahatsızlandı. Kuşadası Devlet Hastanesi’ne getirilip muayene edilen kız iddiaya göre, “Böbreklerinde taş var, bol su iç. 6 ay sonra müdahale ederiz” denilerek evine yollandı. Aradan geçen süre ardından Gülsün Kaya 2 gün önce yine rahatsızlandı.



Aynı hastaneye getirilen kız, bol su içmesi gerektiği tekrarlanarak bir kez daha evine gönderildi. Kaya ailesi normal böbrek taşı düşürme vakasıyla karşı karşıya olduklarını düşünürken küçük Gülsün bugün (perşembe) okul hazırlığını tamamlayıp kahvaltı ettiği sırada aniden fenalaştı. Apar topar otomobille hastanenin acil servisine getirilen Gülsün Kaya, öldü. Şok gelişme aileyi isyan ettirdi.



"Yolda benimle konuşuyordu"

Amca Bedri Kaya, Gülsün Kaya'nın bu sabah okula gitmek üzere kalktığını belirtirken, “Kahvaltı öncesi rahatsızlandı. Arabayla hastaneye getirdim. Yol boyunca konuştuk. Hastanenin acil servisine yatırdık. 10 dakika sonra nöbetçi doktorun çıkıp bize ‘Bu hasta getirdiğinizde yaşıyor muydu?’ dediğinde Gülsün'ün öldüğünü anladık. Bu nasıl hastane, nasıl teşhis? Hiçbir insan böbrek taşı olduğu için ölür mü? Konuşarak getirdiğim yeğenim acil serviste öldü. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” diye tepki gösterdi.



Kuşadası Hastanesi Başhekimi Tayfun Vural olayın savcılıkça soruşturulduğunu belirterek, “Gülsün Kaya’nın ölümüyle ilgili açıklama yapma yetkim yok. Kaymakamlık gerekli açıklamayı yapar” dedi.



Hastanede son 1 ay içinde yanlış teşhis sonucu Meriç Akay, 16 yaşındaki Murat Akçam ve muayene sonrası Söke'ye götürülen kimliği belirsiz kişinin öldüğü iddialarıyla ilgili Başhekim Vural, “Bunlar tamamen iftira” açıklamasını yaptı. Kuşadası Kaymakamlığı yetkilileri ise Gülsün Kaya'nın daha önce böbrek taşı teşhisi konularak tedaviye alındığını doğrularken, ölümün hastaneye ulaşmadan gerçekleştiğini ve nedeninin araştırıldığını bildirdi. Adnan Menderes Üniversitesi’nden bir profesör tarafından cenazeye otopsi yapılacağı açıklandı. Bu arada, bazı vatandaşlar da hastane bahçesinde tepkisini dile getiren Gülsün Kaya’nın yakınlarına destek verdi.



