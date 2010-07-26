İki kenti birleştiren sergi

T24-

Fotoğraf, resim ve video eserlerle iki şehirdeki hayatı anlatan 'Cityscale' sergisine Türkiye'den Gülçin Aksoy, Volkan Azlan, Deniz Gül, Gözde Yıkın, Suat Öğüt, Hülya Özdemir ve Yasemin Nur Toksoy katılıyor. Beral Madra ile Deniz Erbaş'ın, Almanya'dan ise Francoise Heitsch ile Cornelia Osswald-Hoffmann'ın küratörlüğü üstlendiği sergi Münih Sanat Salonu'nda 18 Eylül'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık .