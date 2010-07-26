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Kültür-Sanat

İki kenti birleştiren sergi

İstanbul'da ve Almanya'nın Münih kentinde yaşayan sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergi Münih'te açıldı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24- İstanbul'da ve Almanya'nın Münih kentinde yaşayan sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergi Münih'te açıldı.

Fotoğraf, resim ve video eserlerle iki şehirdeki hayatı anlatan 'Cityscale' sergisine Türkiye'den Gülçin Aksoy, Volkan Azlan, Deniz Gül, Gözde Yıkın, Suat Öğüt, Hülya Özdemir ve Yasemin Nur Toksoy katılıyor. Beral Madra ile Deniz Erbaş'ın, Almanya'dan ise Francoise Heitsch ile Cornelia Osswald-Hoffmann'ın küratörlüğü üstlendiği sergi Münih Sanat Salonu'nda 18 Eylül'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık .

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