İki Katar bankası birleşiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – Barwa Bank ve International Bank of Qatar (IBQ) şeriat uyumlu ve güçlü likiditesi olan yeni bir banka kurmak üzere birleştiklerini açıkladı.

Gulf Times’da yer alan habere göre Salı günü iki banka tarafından yapılan ortak açıklamada birleşmeden oluşacak yeni bankanın toplam varlıklarının 80 milyar Katar riyali olacağı (21.97 milyar dolar) ve öz sermayesinin ise 12 milyar Katar riyali (3.30 milyar dolar) üzerinde olacağı belirtildi.

Açıklamada yeni bankanın Katar devletinin ekonomik kalkınmasını destekleyeceği, hem kamu sektörüne hem de özel sektörün büyümesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Birleşmenin gerekli otorite ve hissedarlardan alınacak onayların ardından yıl sonu itibariyle gerçekleşeceği, iki bankanın konsolide olacağı ve Aralık 2018’de tek bir banka bilançosu açıklayacağı duyuruldu.