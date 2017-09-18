İki kardeşini rehin alan genç gözaltında

Ankara'da iki kardeşini rehin alan şahıs, polislerin uzun çabaları sonucu ikna edildi. Kardeşlerini serbest bırakan şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören İlçesi'ndeki Felek Caddesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 20'li yaşlarda olduğu belirtilen C.A., 2 kardeşini silahla rehin aldı. İhbar üzerine, bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; C.A. ikna edilemeyince, olay yerine özel harekat ekipleri de geldi. Çevrede konuşlanan özel harekat polisleri, rehine kurtarma operasyonuna katıldı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.A.'nın, kardeşlerini neden rehin aldığı yönünde polis, soruşturma başlattı.