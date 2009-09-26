İki kardeşin sır ölümü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde başlarından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 2 erkeğin kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi Gökçetepe mevkisi ormanlık alanında dün akşam başlarından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan iki cesedin Tuncay Kurkut (12) ile ağabeyi Cumhur Kurkut'a (26) ait olduğu belirlendi.



Cesetlerde ve çevrede yapılan incelemede, olayda kullanıldığı sanılan pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 8 mermi ile poşet içinde domates, sucuk, ekmek ve biber bulan güvenlik güçleri, yürüttükleri soruşturma sonucunda, Kurkut kardeşlerin hurda demir toplamak üzere Karamürsel'deki evlerinden ayrıldıklarını, bir süre sonra Tepeköy Mahallesi Gökçetepe mevkisi ormanlık alanda piknik yapmaya gittiklerini belirledi.



Psikolojik sorunları dolayısıyla uzun süredir tedavi gördüğü öne sürülen ve “adam yaralamak”, “hırsızlık” suçlarından sabıkası olduğu belirtilen Cumhur Kurkut'un, girdiği bunalım sonucunda önce kardeşinin kafasına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü, ardından da intihar ettiği sanılıyor. Soruşturma sürdürülüyor.



Vatandaşların ihbarı üzerine dün akşam üstü, kafalarından vurularak öldürülmüş halde bulunan 2 erkeğin üzerinden kimliğini belirleyecek belge çıkmamış, cesetler olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.



Kimliklerin belirlenmesinin ardından yakınlarına haber verilmiş, hurdacılık ve ayakkabı boyacığı yaptığı belirtilen çocukların babası Alaattin Kurkut, hastane önünde sinir krizleri geçirmişti.

