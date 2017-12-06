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İki kardeşin otopsisinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, evlerinde ölü bulunan 3 yaşındaki Yunus Emre Oral ile 6 yaşındaki Irmak Oral kardeşlerin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinde, zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi

06 Aralık 2017 02:28

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, evlerinde ölü bulunan 3 yaşındaki Yunus Emre Oral ile 6 yaşındaki Irmak Oral kardeşlerin, İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinde, zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.
Ballıkuyu Semti\'nde, geçen 28 Kasım\'da evlerinde ölü bulunan Yunus Emre ve Irmak Oral kardeşlerin ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından hazırlanan raporda, çocuklarda herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, ağız ve dudaklarında kuruluk görüldüğü ifade edildi. İki kardeşin cansız bedenlerinin bulunduğu odada kapı ve pencerelerin kapalı olduğu ve elektrikli ısıtıcı çalıştığı kaydedilen raporda, bu nedenle içerisinin oksijensiz kalmış olabileceği değerlendirildi.
Talihsiz kardeşlerden alınan doku ve kan örnekleri ile yastık ve çarşaftan alınan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nun ilgili ihtisas dairesine gönderilirken, cinayet büro ekipleri de İzmir Adli Tıp Kurumu yetkilileri ile birlikte iki çocuğun ölü bulunduğu evde inceleme yaptı. 
Çocukların dedesi Tahsin Ş. ile bir kez daha görüşen ekiplerin, odanın metrekaresini 5 metrekare olarak ölçtüğü ifade edildi.

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