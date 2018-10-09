İki kardeşin öldüğü yangınla ilgili davada yine beraat kararı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca ilçesindeki evde, yaklaşık 3 yıl önce çıkan yangında, çocukları Helin (9) ve Emir\'in (1) ölümlerine neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Arife- Ferhat Çelen çifti ile tutuklu Kaan Kadir Kirik hakkında verilen beraat kararı, Bölge Adliye Mahkemesi\'nce bozuldu. Tekrar görülen davada, 3 sanık hakkında yine beraat kararı verildi. Tutuklu Kirik ise tahliye edildi.

Kuruçeşme Mahallesi, 203/1 Aokak 5 numaradaki tek katlı evde, 6 Aralık 2015 tarihinde, yangın çıktı. Çelen ailesinin en büyük çocuğu Helin, kardeşleri Baran (8), Arda (6) ve Ata\'nın (4) evden çıkmasını sağladıktan sonra en küçük kardeşi Emir Çelen\'i kurtarmak üzere tekrar içeri girdi. Ancak evde, alevlerin arasında kalan minik Emir ve dışarı çıkamayan Helin Çelen, yaşamını yitirdi. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında, aralarında sorun bulunan Arife ve Ferhat Çelen çiftinin içeride olmadığı anlaşıldı.

Yangından kurtulan 3 kardeşten Baran\'ın \"Evimizi sakallı biri yaktı\" demesi üzerine \'Sakallı Kadir\' diye bilinen Kaan Kadir Kirik, polis tarafından gözaltına alındı. Kirik, gözaltına alınan anne ve baba ile birlikte adliyeye sevk edildi. Kaan Kadir Kirik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Arife- Ferhat Çelen ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 kişi hakkında, evde bulunan her çocuk için 5\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemeyle dava açıldı. İzmir 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, \'delil yetersizliği\'nden sanıkların beraatine karar verdi. Sanıklardan Kirik de kararla birlikte tahliye edildi.

Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın avukatı Müjgan Bilen Özen, kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi\'nce suç ve hüküm tarihlerinde 15 yaşından küçük olan mağdurlar Baran, Arda ile Ata Çelen\'in anne ve babasının sanık olması nedeniyle mağdurları temsilde menfaat çatışması bulunduğu belirtildi. İlgili kanununa göre, mağdurlara bu davaya ilişkin olarak temsil kayyumu tayin ettirilmesi, kayyumun şikayet ve katılma konusundaki beyanının alınmasının ardından hüküm kurulması gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu, mağdur Arda Çelen ve tanıklar Ayhan Çamurlu ile Adem Çakır\'ın soruşturma ifadelerine neden itibar edilmediğinin karar gerekçesinde tartışılmadığı ve eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle karar bozuldu. Bozma kararının ardından sanıklardan Kadir Kirik, mahkemece tekrar tutuklandı.

BERAAT VE TAHLİYE KARARI

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Kaan Kadir Kirik, tutuksuz sanıklar Arife ve Ferhat Çelen çifti, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile sanıkların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, bozulan karar öncesi verdiği mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, 3 sanığın da delil yetersizliği nedeniyle beraatini talep etti. Sanıkların avukatları da savcının verdiği mütalaaya katıldıklarını dile getirerek, müvekkillerinin beraatini istedi. Karar öncesi son savunmalarını yapan sanıklar da olayda suçlarının olmadığını iddia ederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliği nedeniyle sanıklar Kaan Kadir Kirik ile Arife ve Ferhat Çelen çiftinin beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Kirik, tahliye edildi.

FOTOĞRAFLI