İki kardeşin nikahları aynı anda kıyıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde yaşayan Tolga Eşer ve kız kardeşi Sedef Eşer, aynı anda nikah masasına oturarak evlendi. Eşer kardeşler, aynı anda kıyılan nikahtan dolayı sevinçli olduklarını ifade ederek, birbirlerine mutluluklar diledi.

Aydın\'da aynı anda evlenen iki kardeşin nikahı, Çeştepe Düğün Salonu\'nda yapıldı. Özel güvenlik görevlisi Tolga Eşer (30), nikah masasına Damla Çetin\'le (25) otururken; bir firmada halkla ilişkiler sorumlusu kız kardeşi Sedef Eşer (27) ise İngilizce öğretmeni İlyas Derebaşı (27) ile aynı saatte ve aynı masada nikahlandı. Genç çiftleri, mutlu gününde yakınları yalnız bırakmadı. Efeler Belediyesi Nikah Memuru Tahir Altındiş\'in kıydığı nikah sonrası iki çifte de Belediye adına birer fincan takımı hediye edildi.

\'GÖNLÜMÜN SULTANINI BULDUM\'

Mutluluğunu paylaşan Tolga Eşer, \"Arkadaşımın düğününden sonra, \'evlenemez\' diyerek benimle dalga geçtiler. Arkadaşlarımın hepsinin nişanına katıldım. Şimdi de gönlümün sultanını buldum. Hepsinden önce davranarak nikah kıydık. Ama bu arada kız kardeşim araya sonradan kaynak yaparak, nikah tarihini aynı gün ve aynı saate aldı. Bizim düğün tarihimiz henüz belli değil ama kız kardeşimin düğünü 6 Temmuz\'da olacak. Önce onları evlendireceğiz, daha sonra da kendi düğünümüzü yapacağız. Çok heyecanlıyım, ellerim titriyor\" dedi.

\'SEVDİĞİM ERKEĞE EVET DEDİM\'

Çok mutlu olduğunu ifade eden Sedef Eşer ise \"Şu anda gerçekten çok mutluyum. Sevdiğim erkeğe \'evet\' dedim. Ağabeyimle her zaman can kardeştik. Onlarla aynı gün nikah kıymaktan çok mutlu olduk. Bizim için de unutulmaz bir anı oldu. İnşallah hepimiz ömür boyu çok mutlu oluruz\" diye konuştu.

\'DEDİĞİMİ YAPTIM\'

Gelin Damla Çetin ise \"Hiç evlenmeyi hayal bile etmezken, Tolga\'yı 6 Kasım\'da gördükten sonra \'Ben bu adamla evleneceğim\' dedim. Tabii ki bunu görümcemle birlikte yapmak çok daha mutlu etti. Aynı gün yapılması bizim için çok büyük bir anı oldu. İlerleyen yıllarda bunu her sohbette konuşur, güleriz. Çok mutluyum\" dedi.

Diğer damat İlyas Derebaşı ise \"Bu mutlu günümüzde ne söylesek zaten az kalacak. Söylenecek her kelimenin daha da üzerinde olacak bir mutluluğumuz var şu anda. Allah bozmasın. İnşallah sonsuza kadar böyle devam eder\" diye konuştu.



