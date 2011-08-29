T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İki kardeşi kim öldürdü?

Uşak’ta, kaybolduktan 4 gün sonra cesetleri bulunan iki kız kardeşin katillerinin izin güvenlik kameralarında aranıyor.

29 Ağustos 2011 03:00

T24 - Uşak’ta, kaybolduktan 4 gün sonra cesetleri bulunan iki kız kardeşin katillerinin izin güvenlik kameralarında aranıyor.



Uşak’ta, 24 Ağustos Çarşama günü kaybolan 12 yaşındaki Zekiye Çoban ile ablası 17 yaşındaki Arzu Çoban kardeşlerin cesetleri önceki akşam, Akse Çamlığı Mevkisi’ndeki ormanlık alandaki bir harabede bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopside, 2 kardeşin göğüs bölgelerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu ve boğazlarının kesilmiş olduğu belirlendi.

Üzerlerine yanıcı madde dökülerek tutuşturulması nedeniyle vücutlarında yanık oluşan 2 kardeşin, tecavüze uğradığına ilişkin şimdilik bir bulguya rastlanmadı. Jandarma olay yerinde dün yeniden inceleme yaptı, Jandarma, 2 kardeşin görüldüğü söylenen bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24