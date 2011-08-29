İki kardeşi kim öldürdü?

T24 - Uşak’ta, kaybolduktan 4 gün sonra cesetleri bulunan iki kız kardeşin katillerinin izin güvenlik kameralarında aranıyor.







Uşak’ta, 24 Ağustos Çarşama günü kaybolan 12 yaşındaki Zekiye Çoban ile ablası 17 yaşındaki Arzu Çoban kardeşlerin cesetleri önceki akşam, Akse Çamlığı Mevkisi’ndeki ormanlık alandaki bir harabede bulundu.



İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopside, 2 kardeşin göğüs bölgelerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu ve boğazlarının kesilmiş olduğu belirlendi.



Üzerlerine yanıcı madde dökülerek tutuşturulması nedeniyle vücutlarında yanık oluşan 2 kardeşin, tecavüze uğradığına ilişkin şimdilik bir bulguya rastlanmadı. Jandarma olay yerinde dün yeniden inceleme yaptı, Jandarma, 2 kardeşin görüldüğü söylenen bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyecek.





