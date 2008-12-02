İki kardeş yarım saat arayla öldü

Kilis'te bir kadın, ablasının hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği yere giderken, yolda geçirdiği trafik kazası sonucu öldü.



Alınan bilgiye göre, İrfan Özkoçak idaresindeki 27 BZ 962 plakalı motosiklet, Kilis-Gaziantep kara yolunun 12. kilometresinde devrildi. İrfan Özkoçak ve motosikletteki annesi Mülayim Özkoçak (45) yaralandı.



Yaralılardan Mülayim Özkoçak, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Ablası Mülayim Özkoçak'ın kaza geçirdiği haberini alan Ceylan Polat(44), yakınlarıyla Mehmet Ali Ateş'in kullandığı 27 HF 573 plakalı otomobille kazanın olduğu yere gitmek için yola çıktı. Otomobil, kazanın olduğu yere bir kilometre kala devrildi.



Kazada, sürücü Mehmet Ali Ateş, otomobildeki Ceylan Polat, Nilüfer Kahya, Nebi Kahya, Müzeyyen Kahya, Orhan Kahya ve Nergiz Aslan yaralanarak, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ceylan Polat, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazalarla ilgili soruşturma başlatılırken, her iki kazada yaralananların tedavisi sürüyor.