-İKİ KARDEŞ SU GÖLETİNDE BOĞULDU GAZİANTEP (A.A) - 03.07.2011 - Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde, serinlemek için su göletine giren iki kardeş, boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Yavuzeli'ne bağlı Yöreli köyü yakınlarında hayvanların su içmesi için açılan 1,5 metre derinliğindeki gölete serinlemek amacıyla giren İbrahim Avcı (12) ile kardeşi Ramazan Avcı (10) boğuldu. Çevrede bulunan diğer çocukların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Avcı'nın ailesi ve yakınları iki çocuğun cesedini göletten çıkarttı. Göletin dibinin balçık olduğu, yüzme bilmeyen çocukların çamura saplanarak boğuldukları öğrenildi. İki kardeşin cesedi 112 acil servis ambulansı ile Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirttiler.