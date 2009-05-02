İki kardeş parka terk edildi

Şanlıurfa’da biri 3 yaşında, diğeri henüz 6 aylık iki kardeş, parka terk edildi. Tüm aramalara karşın çocukları terk eden aile bulunamadı.



Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehitlik Parkı'ndan dün akşam saatlerinde geçenler, bebek ağlama sesi duyup, parkı kontrol ettiklerinde battaniyeye sarılı bir erkek bebek ile 3 yaşındaki bir kızı buldu. Her ikisi de ağlayan çocukların yakınlarını araştıran vatandaşlar, kimseye ulaşamayınca polise haber verdi.



Sağlık kontrolü için Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne götürülen çocuklar doktor ve hemşirelerin ilgi odağı oldu. Polis de, aramalar sonunda çocukların ailesini bulamayınca durum Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Gelen görevlilerin eşliğinde konuşulan 3 yaşındaki kız adının Ayşegül, kardeşinin adının ise Yunus Emre olduğunu söyledi. Şivesinden Arap kökenli olduğu anlaşılan, hastanedeki Arap kökenli vatandaşların yardımıyla yakınlık kurulup, adresi saptanmaya çalışılan çocukla yapılan görüşme sonuç getirmedi.



Terkedilen kardeşlerden Ayşegül, Çocuk Yetiştirme Yurdu'nda koruma altına alınırken, hastanede bakımı süren Yunus Emre'nin Şanlıurfa'da yuva olmadığı için başka bir ildeki yuvaya gönderileceği kaydedildi. Hastanede koruyucu anne nezaretinde bakılan ve etrafına gülücükler saçan bebeği görenler, ``Küçücük çocuklara bu yapılır mı? Bu nasıl vicdansızlık'' diye eleştirdi.

