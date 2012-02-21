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Yaşam

İki kardeş oyun oynarken define buldu

Çerkezköy'de oyun oynayan 2 kardeş, bir küp içerisinde 4 bin 973 sikke buldu

21 Şubat 2012 20:58

 

T24 - Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’ne bağlı Veliköy Beldesi’nde oyun oynayan 2 kardeş, bir küp içerisinde 4 bin 973 sikke buldu. 
 
Çerkezköy’e bağlı Veliköy Beldesi’nde çoban olan babaları B.D. ile birlikte Bahçedere Mevkii’ndeki merada hayvan otlatmaya giden 11 yaşındaki M.A.D. ve 12 yaşındaki Y.E.D., oyun oynadıkları sırada bir kısmı toprak üzerine çıkmış küp gördü. Ardından baba B.D., küpü topraktan çıkartıp içindeki sikkeleri görünce Veliköy Belediye Başkanı Hanifi Belindir’i aradı. Başkan Belindir de jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından 20 kilo 540 gram ağırlığındaki üzerlerinde Latince ve Arapça yazılar bulunan 4 bin 41 büyük ve orta boy, 932 de küçük boy sikke Tekirdağ Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sikkelerin hangi döneme ait olduğu inceleniyor.
 
 

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