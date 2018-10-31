İki kardeş bir gün arayla öldü

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Kabadüz ilçesinde kanser tedavisi gören ağabeyi Tevfik Bodur’un (67) ölüm haberini alan Cemil Bodur da (61) bir gün sonra felç geçirip yaşamını yitirdi.

Yalova’da kanser tedavisi gören Tevfik Bodur, salı günü sabah karşı hayatını kaybetti. Bodur\'un Kabadüz ilçesi Özlü Mahallesi’nde oturan kardeşi Cemil Bodur, acı haberi geçen hafta sonu solunum rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede aldı. Büyük üzüntü yaşayan Cemil Bodur da bu sabaha karşı geçirdiği ani felç nedeniyle yaşamını yitirdi.

​Tevfik Bodur dün Yalova\'da, kardeşi Cemil Bodur da bugün Kabadüz ilçesinde toprağa verildi. İki kardeşin bir gün arayla ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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