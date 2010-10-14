İki kanser ilacının sahtesi piyasaya sürüldü

T24 - Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, kanser tedavisinde kullanılan 2 ilacın sahtelerinin piyasaya sürüldüğü uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin ithal ettiği "Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon" adlı müstahzarın B5018B01 seri numaralısı ile "MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon" adlı müstahzarın B6077B01 seri numaralısının sahtelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza ulaşan bilgide Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin ithal ruhsatlarına sahip olduğu B5018B01 seri numaralı "Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon" ve B6077B01 seri numaralı "MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon" adlı müstahzarların sahtelerinin ele geçirildiği; söz konusu firma tarafından yapılan ön incelemelerde ise her iki ürünün ürün kutusu, Türkçe prospektüs, fiyat etiketi ve flakon etiketinin Roche standartları ve şahit numunelerine uygun olmadığı tarafımıza bildirilmiştir."



"Üzüntü içindeyiz"

Söz konusu ilaçları ithal eden Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. yetkilileri, "Şirketimize ait B5018B01 seri numaralı 'Altuzan 400 mg/16 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon' ile B6077B01 seri numaralı 'MabThera 500 mg/50 ml İnfüzyon için Konsantre Sol. içeren Flakon' ürünlerinin sahtelerinin sınırlı sayıda piyasada mevcut olduğunun öğrenildiğini" belirtti.



TEB, üyelerine duyuruyu dün yaptı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Özgür Özel de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananların sahte ilaçla mücadelenin önemini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu gelişme, ilacın ruhsatlandırıldıktan sonra sahada takip edilmesinin ve sahadan alınan numunelerin sürekli orijinalleriyle karşılaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

TEB'in, tüm ilaç formundaki ürünlerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, bunların sadece eczanelerden satışına izin verilmesi yönündeki görüşte ısrarcı olmasında bu tür kaygıların yattığını ifade eden Özel, "TEB olarak, üyelerimizle etkin bir ağımız var. Bu gelişme sonrasında da daha kamuoyuna yansımadan üyelerimize gerekli bilgilendirmeyi dün dakikalar içinde yaptık. Vatandaşlarımıza, sadece bunun için değil, bitkisel ya da kimyasal olsun tüm ilaçları sadece eczaneden almalarını ve eczacının uyarılarına dikkat etmelerini öneriyoruz. Unutmayalım ki ilaç satın almak için eczaneler en güvenilir yerdir. Olası bir sorun halinde de Sağlık Bakanlığı geri çekme kararı aldığında, TEB bunu dakikalar içinde üyelerine duyurarak, gerektiğinde bir gün içinde tüm geri çekme işlemini gerçekleştirir" dedi.

Türk Eczacılar Birliği tarafından üyelerine yapılan duyuruda, söz konusu iki ilacın orijinal ve sahte fotoğraflarının, Birliğin internet sitesinde yer aldığı da bildirildi.