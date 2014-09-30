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Yaşam

İki kafalı kuzu doğdu: İki yüz

Yeni Zelanda'da dört gün önce doğan iki kafalı, dört gözlü kuzuya sahipleri 'İki Yüz' adını verdi

30 Eylül 2014 14:47

Yeni Zelanda'da iki kafalı bir kuzu dünyaya geldi. Henüz dört günlük olan kuzuyu bulan aile ona 'İki Yüz' adını verdi. İki Yüz'e çok iyi bakacaklarını söyleyen Justine Parker, "Onun da türdeşleri gibi çok sağlıklı ve uzun bir hayatı olacağına eminiz. Ve bunun için ona şans vereceğiz" dedi. 

 

Kuzunun doğum anına tanıklık ettiklerini söyleyen Parker, "Annesi, İki Yüz'ü dünyaya getirirken neredeyse ırmağa düşecekti ve kurtarılmaya ihtiyacı vardı" diye konuştu. Parker, daha önce de benzer şekil bozukluklarıyla doğan hayvanlara tanık ettiklerini ama İki Yüz'ün yaşamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.  

 

 

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