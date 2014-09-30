İki kafalı kuzu doğdu: İki yüz

Yeni Zelanda'da iki kafalı bir kuzu dünyaya geldi. Henüz dört günlük olan kuzuyu bulan aile ona 'İki Yüz' adını verdi. İki Yüz'e çok iyi bakacaklarını söyleyen Justine Parker, "Onun da türdeşleri gibi çok sağlıklı ve uzun bir hayatı olacağına eminiz. Ve bunun için ona şans vereceğiz" dedi.

Kuzunun doğum anına tanıklık ettiklerini söyleyen Parker, "Annesi, İki Yüz'ü dünyaya getirirken neredeyse ırmağa düşecekti ve kurtarılmaya ihtiyacı vardı" diye konuştu. Parker, daha önce de benzer şekil bozukluklarıyla doğan hayvanlara tanık ettiklerini ama İki Yüz'ün yaşamasının büyük bir şans olduğunu söyledi.