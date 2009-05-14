İki kadının bıçaklı erkek kavgası

Maltepe’de erkek yüzünden tartıştığı bildirilen 2 kadından biri, diğerini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Girne Mahallesi Maden Sokak Doğuşkent Sitesi’nde 3 kardeşiyle birlikte oturan Gaye Kılıç (29), dün gece dairesinden çöp atmaya çıktığı sırada apartman boşluğunda bekleyen Burcu K’nin (20) saldırısına uğradı.



Burcu K’nin göğsünden bıçakla ağır yaraladığı Kılıç, vatandaşların yardımıyla Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakım servisine alınan Kılıç’ın, beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Burcu K’yi gözaltına aldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen Burcu K’nin, nişanlısı olduğu öne sürülen O. Ç. ile konuştuğunu gördüğü Gaye Kılıç ile bu nedenle birkaç gün önce tartıştığı öğrenildi.

