T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki kadına saldıran milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Yunanistan'da, bir televizyon kanalında iki kadın milletvekiline saldıran aşırı sağcı milletvekili İlias Kasidiaris'in dokunulmazlığının kaldırılması kararlaştırıldı

06 Şubat 2013 15:42

Yunanistan'da bir TV yayınında iki kadın sol parti milletvekiline saldıran Altı Şafak partisinin milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Yunanistan'da, bir televizyon kanalının canlı yayınında iki kadın sol parti milletvekiline saldıran aşırı sağcı Altın Şafak (Hrisi Avgi) partisinin milletvekili İlias Kasidiaris'in dokunulmazlığının kaldırılması kararlaştırıldı.

Yunanistan Parlamentosu Deontoloji Komisyonu'nun, Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) Kasidiaris aleyhinde hazırlanan dava dosyasına dayanarak aldığı karar, meclis genel kurulunda görüşülecek.

Atina Başsavcılığı, geçen aralık ayında canlı yayınlanan bir tartışma programında, Yunanistan Komünist Parti (KKE) milletvekili Liana Kanelli'ye tokat atan Kasidiaris hakkında cezai kovuşturma başlatmıştı.

Yapılan soruşturmanın ardından Yüksek Mahkeme savcısı tarafından Kasidiaris aleyhinde hazırlanan dava dosyası, Adalet Bakanlığı aracılığıyla meclise iletilmişti.

Kasidiaris, özel Antenna 1 televizyonunda ülke siyasetinin tartışıldığı programda, "Altın Şafak'ın ülkeyi 500 yıl geriye götüreceğini" söyleyen SYRİZA milletvekili Rena Duru'ya sinirlenerek masanın üzerindeki bir bardak suyu fırlatmış, kendisini durdurmaya çalışan KKE milletvekili Kanelli'ye de saldırarak birkaç kez tokat atmıştı.

Parti sözcülüğü de yapan Kasidiaris aleyhinde, daha önce ruhsatsız silah taşımak ve sebepsiz yere adam yaralamak gibi suçlardan açılmış başka davalar da bulunuyor.

ETİKETLER

Altın Şafak partisimilletvekili İlias Kasidiarisdokunulmazlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24