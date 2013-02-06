İki kadına saldıran milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Yunanistan'da bir TV yayınında iki kadın sol parti milletvekiline saldıran Altı Şafak partisinin milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

Yunanistan'da, bir televizyon kanalının canlı yayınında iki kadın sol parti milletvekiline saldıran aşırı sağcı Altın Şafak (Hrisi Avgi) partisinin milletvekili İlias Kasidiaris'in dokunulmazlığının kaldırılması kararlaştırıldı.

Yunanistan Parlamentosu Deontoloji Komisyonu'nun, Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) Kasidiaris aleyhinde hazırlanan dava dosyasına dayanarak aldığı karar, meclis genel kurulunda görüşülecek.

Atina Başsavcılığı, geçen aralık ayında canlı yayınlanan bir tartışma programında, Yunanistan Komünist Parti (KKE) milletvekili Liana Kanelli'ye tokat atan Kasidiaris hakkında cezai kovuşturma başlatmıştı.

Yapılan soruşturmanın ardından Yüksek Mahkeme savcısı tarafından Kasidiaris aleyhinde hazırlanan dava dosyası, Adalet Bakanlığı aracılığıyla meclise iletilmişti.

Kasidiaris, özel Antenna 1 televizyonunda ülke siyasetinin tartışıldığı programda, "Altın Şafak'ın ülkeyi 500 yıl geriye götüreceğini" söyleyen SYRİZA milletvekili Rena Duru'ya sinirlenerek masanın üzerindeki bir bardak suyu fırlatmış, kendisini durdurmaya çalışan KKE milletvekili Kanelli'ye de saldırarak birkaç kez tokat atmıştı.

Parti sözcülüğü de yapan Kasidiaris aleyhinde, daha önce ruhsatsız silah taşımak ve sebepsiz yere adam yaralamak gibi suçlardan açılmış başka davalar da bulunuyor.