T24 LogoT24 Logo
Dünya

İki kadın müritine tecavüz eden Hintli Guru 10 yıl hapse çarptırıldı

Yeni Delhi, 28 Ağustos, (DHA)- Hindistan’ın Gurusu Ram Rahim Sign, Haryana Panchkula'daki mahkeme tarafından iki kadın takipçisine tecavüz suçundan suçlu bulundu ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı

28 Ağustos 2017 16:46

Yeni Delhi, 28 Ağustos, (DHA)- Hindistan’ın Gurusu Ram Rahim Sign, Haryana Panchkula\'daki mahkeme tarafından iki kadın takipçisine tecavüz suçundan suçlu bulundu ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2002 yılında iki kadın müritine tecavüz ile yargılanan Hintli gurunun yargılanması esnasında Hindistan’ın bir çok kentinde şiddet olayları yaşanmış, trenler, otobüsler ve devlet binaları ateşe verilmişti. Hintli gurunun öfkeli taraftarları ile polis arasında çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 70’in üzerinde kişi de yaralanmıştı. Hindistan mahkemesi ise yaşanan maddi zararın Guru Ram Rahim Sign2in mal varlığından karşılanmasına hükmetmişti. Bugün ise Guru hakkındaki ceza kesinleştik ve mahkeme tecavüz suçundan yargılanan sanığı 10 yıl hapse mahkum etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeni DelhiAğustos DHA Hindistanın Gurusu Ram Rahim Sign Haryana PanchkulaHintliHindistanınHindistanGuru Ram Rahim Sign2inBugünGuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24