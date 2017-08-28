İki kadın müritine tecavüz eden Hintli Guru 10 yıl hapse çarptırıldı

Yeni Delhi, 28 Ağustos, (DHA)- Hindistan’ın Gurusu Ram Rahim Sign, Haryana Panchkula\'daki mahkeme tarafından iki kadın takipçisine tecavüz suçundan suçlu bulundu ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2002 yılında iki kadın müritine tecavüz ile yargılanan Hintli gurunun yargılanması esnasında Hindistan’ın bir çok kentinde şiddet olayları yaşanmış, trenler, otobüsler ve devlet binaları ateşe verilmişti. Hintli gurunun öfkeli taraftarları ile polis arasında çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 70’in üzerinde kişi de yaralanmıştı. Hindistan mahkemesi ise yaşanan maddi zararın Guru Ram Rahim Sign2in mal varlığından karşılanmasına hükmetmişti. Bugün ise Guru hakkındaki ceza kesinleştik ve mahkeme tecavüz suçundan yargılanan sanığı 10 yıl hapse mahkum etti.