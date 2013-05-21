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Dünya

İki kadın gazeteciye kahramanlık ödülü

Suriye'deki iç savaş sırasında hayatını kaybeden gazeteciler Marie Colvin ve Mika Yamamoto, Dünya Basın Özgürlüğü kahramanları ödülleriyle anıldı

21 Mayıs 2013 15:34

Uluslararası Basın Enstitüsü, 2013 Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanları Ödülleri'ni açıkladı. Suriye'de hayatını kaybeden savaş muhabirleri Marie Colvin ve Mika Yamamoto verilen ödülle anıldı.
 
Ödüllerden ilki 22 Şubat 2012'de Humus'ta hayatını kaybeden deneyimli savaş muhabiri Marie Colvin anısına verildi.

İngiliz Sunday Times gazetesi adına bölgede bulunan Colvin yıllarını Ortadoğu, Balkanlar ve Çeçenistan'daki savaş bölgelerinde geçirmişti.

Colvin, Doğu Sri Lanka'da görev yaparken bir şarapnel parçasıyla tek gözünü, Suriye'de ise haber için hayatını kaybetmişti.

Japon gazeteci Mika Yamamoto da ödül töreninde anılan bir diğer isim oldu.

Afganistan ve Irak'ta savaş muhabirliği yapan Yamamoto, Halep'te rejime bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalarda kalmıştı. 20 Ağustos 2012'de hayatını kaybeden Japon gazeteci Yamamoto'nun cesedi Türkiye'ye getirilmişti.

Törene katılan Mika Yamamoto'nun gazeteci eşi, ödülü "haber peşinde hayatını kaybeden" arkadaşlarına adayarak, "Bu ödülü almakla Mika'nın bir gazeteci olarak yaşadığının ispatlandığına inanıyorum" dedi.

Suriye'de geçtiğimiz yıl 39 gazeteci hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren gazetecilerin çoğu yerel basın kuruluşlarında görev yapıyordu.

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