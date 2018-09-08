İki kadın caddede kavga etti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, caddede karşılaşan iki kadın kavgaya tutuştu. Vatandaşlar iki kadını güçlükle ayırdı.

Olay, Ereğli Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gönül U. (32) ile Zeynep K. (31) caddede karşılaştı. Karşılaştıklarında öpüşen iki kadından Zeynep K. konuşmaya başladıktan kısa süre sonra Gönül U.\'ya vurmaya başladı. İki kadın yumruk yumruğa kavga etti. Araya girenlerin ayırmakta zorlandığı iki kadın aldıkları darbelerle yere düştü. Vatandaşların zor da olsa ayırdığı iki kadından Zeynep K. \"Karakola gidiyorum\" diyerek olay yerinden ayrıldı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Gönül U. ise olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gönül U.\'nun başına aldığı darbelerden dolayı müşahede altına alındığı öğrenildi. Karakola giden ve kısa süre sonra rahatsızlanan Zeynep K. de karakola çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Caddede Gönül U. ile buluşan Zeynep K. konuşurken, kısa süre sonra Gönül U.\'nun çocuklarının yanında kadına vurmaya başladığı ve daha sonra iki kadının saç saça kavga ettikleri, çevredeki vatandaşların zorlukla kavga eden iki kadını ayırdıkları görüldü.

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