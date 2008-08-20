İki kadın arasında

Yaşar Nuri Öztürk’ün yaşını büyüterek seçimlerde aday gösterdiği eski danışmanı Harika Müftüoğlu, Öztürk’ün eşine mesaj çekti: Eşinle beraberim.



Akşam gazetesinin haberine göre, Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, kadın kavgasının ortasında kaldı. Öztürk’ün eşi Canan Öztürk, kocasının eski danışmanının kendisine ağza alınmayacak küfürler içeren SMS’ler attığını ileri sürerek savcılığa başvurmaya hazırlandığını açıkladı. Canan Öztürk, Şahane Müftüoğlu’nun yeni işyeri olan İngiltere Büyükelçiliği’ne de şikayet mektubu gönderdi. AKŞAM’a konuşan Canan Öztürk, “Eşinizle ilişkisi var mı?” sorusunu, “Siz gazetecisiniz, araştırın bulun. Bir şey varsa ortaya çıksın, önemli değil. Ama bu insanları herkes biliyor. Bu pisliklere, fahişeliklere geçit vermeyeceğiz. Bu olay ailevi değil siyasi bir olay” diye cevapladı. İşte Hoca’nın başını ağrıtan kadın kavgasının Ankara kulislerindeki hikayesi:



VEKİLLİK FORMÜLÜ



CHP’den vekil olarak Meclis’e giren Öztürk, Şahane Müftüoğlu’nu danışmanlığına getirdi. Genç ve güzel danışman Müftüoğlu, HYP’nin kuruluşundan sonra da Öztürk ile çalışmaya devam etti. 22 Temmuz seçimlerinde 26 yaşında olduğu için aday gösterilemeyen Müftüoğlu’na başka bir formül bulundu. Mahkeme kararıyla yaşı büyütülen Müftüoğlu, Antalya’dan 1. sıra milletvekili adayı gösterildi. Ancak Müftüoğlu’nun aday gösterilmesi parti içinde sıkıntı yarattı. Bu sırada Öztürk ve Müftüoğlu arasında aşk ilişkisi yaşandığına dair dedikodular, Öztürk’ün eşi Canan Öztürk’ün kulağına da gitti.



Ne olursa olsun eşimin arkasındayım



Tartışmaların merkezinde kalan Canan Öztürk, koşullar ne olursa olsun eşinin arkasında olduğu mesajını verdi.



Eşinizin eski danışmanı Şahane Müftüoğlu’nun size küfürlü mesajlar attığı ve savcılığa gittiğiniz doğru mu?



Bu konuda bilgi vermek istemiyorum. Ama zaten bir şey yapacağım an savcılıklara vereceğim. Biraz kendiniz tetkik edin, olayları görebilirsiniz. Bu kadın zamanında Yargıtay’a da onlarca üye tarafından şikâyet edilmiştir. Sahtekârca yaşı büyütüldü. Ancak AKP’nin de bu tür insanları olduğu için bunun üzerini kapattılar. Birçok partilinin hakkı yendi. Adaylık için 1 ayı kalanı koymadılar, bu sahtekâr, 4 yaş birden büyütülüp aday gösterildi.



Hâlâ eşinizle birlikte mi?



Hayır resmi bir görevi yok. İngiliz Büyükelçiliği’ne bağlı bir birimde çalışıyor. İngiliz Büyükelçiliği’ne de gerekli talimatlar, şikayetler gitmiştir. Çünkü binlerce HYP’linin ismi var, korumak zorunda olduğumuz isim çok büyüktür. Bu ismi korumak zorundayız. Bu tür pisliklere geçit vermeyeceğiz.



Ayrılık söz konusu mu?



Hayır kesinlikle. Bu o tür bir olay değil. Bu şahsın babası falan bu işin içindedir. Bunların hangi uzantılar olduğu da bilinmiyor.



Neden uğraşıyorlar?

Bilmiyorum. Ben sadece binlerce HYP’linin, binlerce insanın imanının sevgisinin, saygısının kirletilmesini istemiyorum. Olay aile konularıyla ilgili değil.



Burada tamamen siyasi bir olay var. Gereken cevabı alacaklar.



Mesajı saklıyor musunuz?

Tabii ki saklıyorum.



TBMM’de danışmanlığını yaptığı sırada Öztürk ve Müftüoğlu arasında ilişki olduğuna dair dedikodular çıkmış...



Sizler gazetecisiniz gerekli şeyleri, tetkikleri yapın. Kimsenin gizlisi saklısı yok. Ortada olan neyse o çıkar. Hiç önemli değil. Biz ailesi olarak onun arkasındayız. Biz bu ismi koruyacağız, son kararımız bu. Pardon ama elâlemin pavyoncusu, bunların kim olduğunu herkes biliyor. Sağda solda şarkı söyleyen bir insan (babası)... Ne tür bir aile oldukları ortada. Gerekli tetkikleri yapın bulacaksınız ne olduğunu.



İŞTE O TARTIŞILAN MESAJLAR



HYP’nin seçim hezimeti ve gelen tepkiler üzerine Uluslararası İlişkiler mezunu olan Şahane Müftüoğlu partideki görevini bırakarak İngiltere Büyükelçiliği, Çevre ve Finans Bölümü’nde işe başladı. Ancak kısa süre önce Canan Öztürk’e SMS ile ilginç mesajlar gelmeye başladı. Pek çoğu ağza alınmayacak küfürler içeren mesajlardan bazılarında da, “Eşinle beraberim, sana çok gülüyor” gibi ifadeler yer aldı. Şahane Müftüoğlu tarafından Canan Öztürk’e gönderilen mesajların benzerleri HYP’li yöneticilerin cep telefonlarına da ulaştı. Olay HYP’yi ayağa kaldırırken Canan Öztürk, kendisine mesaj gönderen Müftüoğlu’nu e-posta ve mektupla İngiltere Büyükelçiliği’ne şikayet etti.











