'İki İyi Çocuk', 24 Ağustos'ta gösterime girecek

Yönetmenliğini Mehmet Demir Yılmaz’ın üstlendiği, senaryosunu Sertaç Yaşar ile birlikte kaleme aldığı 'İki İyi Çocuk' filminin galası 16 Ağustos'ta Hatay'da yapılacak.

Zihinsel yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesini anlatan filmin başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy gibi isimler yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Argyris Theos'un yaptığı filmin müzikleri ise Yeni Türkü grubunun kurucusu Derya Köroğlu tarafından yapıldı ve filme özgün şarkı bestelendi. 13 Ağustos'ta basın gösterimi gerçekleştirilecek olan filmin galası, 16 Ağustos'ta çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak. Galaya filmin tüm oyuncu kadrosu ile birlikte filmin müziğini hazırlayan Derya Köroğlu, sanatçılar ve davetliler katılacak. Akdeniz insanının kendine özgü barışıklığı ve sıcaklığı ile seyirciye iyi hissettirecek 'İki İyi Çocuk' filmi 24 Ağustos'ta gösterime girecek.

İki İyi Çocuk'un konusu, filmin tanıtım bülteninde şöyle özetlendi:

"Zihinsel yetersizlik yaşayan Ercan, çocukken babasını trafik kazasında kaybetmiştir. Derin acılar yaşamış, bundan çıkış yolunu da kendini polis ilan etmekte bulmuştur. Antakya’da annesiyle birlikte yaşayan Ercan'ın (Kazım Karakadıoğlu) özel dünyasına tüm şehir saygı duymakta ve kendisine sevgi göstermektedir.

Ercan'ın hayali bir polis üniformasına sahip olmaktır. Şehre yeni atanan baş komiser Serdar (Sarp Levendoğlu) ile Ercan arasında çok özel bir bağ oluşur. Ercan, hiçbir planı tutmayan beceriksiz definecilerin kaçakçılık planlarına dahil edilince işler karışır. Komiser Serdar, bir yandan aşık olduğu Defne'nin (Sevcan Yaşar) peşinde koşacak bir yandan Ercan'ı tehlikelerden uzak tutmaya çalışacaktır."