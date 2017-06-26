İki İtalyan bankasına kurtarma operasyonu

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Veneto Banca ve Banca Popolare di Vicenza bankalarını kurtarma operasyonunun İtalya'nın yavaşlayan ekonomisinin raydan çıkmasını engellemek için zorunlu olduğunu açıkladı.

İflas eden bankalar ülkenin kuzeyindeki Venedik kentinin de dahil olduğu Veneto bölgesinde bulunuyor. İki banka, İtalya'nın ekonomik anlamda en verimli bölgesinde ülkenin bel kemeğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veriyordu.

İtalya Ekonomi Bakanı Pier Carlo Padoan, bu bankaların pazartesi sabahı kapılarını açtığında gişelerde işlemlerin normal şekilde devam edeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası cuma akşamı iki bankanın da fişini çekmiş, kapatılmasını istemişti. Avrupalı yetkililer İtalya'dan kurtarma operasyonunun çerçevesini belirlemesini istemiş, "bankaların iyi durumdaki varlıklarının satılıp zehirli varlıkların (değer kaybeden finansal varlıklar) ise kötü bir bankaya aktarılarak" bu operasyonun Roma tarafından finanse edilmesini istemişti.

Roma hükümetinin ülkenin en büyük perakende bankası İntesa Sanpaolo'nun yardımıyla bu operasyonu yapacağı, müşteri mağduriyetini önlemek için iki müflis bankanın iyi durumdaki varlıklarının Intesa'ya aktarılacağı ve işten çıkarmaların da en düşük düzeyde tutulmaya çalışılacağı bildirildi.

İtalyan basını, Intesa'nın iki bankayı devralma operasyonunun binlerce kişinin işsiz kalmasına ve binlerce şubenin de kapanmasına yol açacağını yazmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Twitter'da paylaştığı mesajda "iki bankaya İtalyan iflas yasaları kapsamında yapılacak yardımı kabul ettiklerini ve mudilerin korunacağını" yazdı.

İtalyan bankacılık sistemi bankaların batık kredi riskleri nedeniyle uzun süredir zor durumdaydı. Bu durum Avrupalı yetkililerde İtalyan bankacılık sistemi, ekonomisi ve daha geniş kapsamda Avrupa Birliği finansal sistemine zarar vereceği endişesi yaratıyor.

AFP/DW/SSB/HS

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