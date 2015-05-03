İki işçinin hayatını kaybettiği kazada 'asil kusurlu' BOTAŞ'a dava yok!

Ardahan'da BOTAŞ'ın bir doğalgaz kazısında hayatını kaybeden iki işçiyle ilgili olarak "kazı amiri" gözüken makine mühendisine 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Ancak bilirkişi raporunda 'asil kusurlu' görünen BOTAŞ'a dava açılamadı.

BOTAŞ’ın Ardahan’da yaptığı doğalgaz kazısında iki teknisyenin, kazdıkları çukurda toprak altında kalıp ölmesine ilişkin, amir olarak görevlendirilen makine mühendisine “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bilirkişi raporunda, inşaat mühendisi yerine makine mühendisini burada görevlendiren BOTAŞ Şube Müdürü de asli kusurlu sayıldığı halde hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

BOTAŞ’ın 2011 tarihli “Doğalgaz boru hatlarının akıllı pig yöntemi ile fiziki kontrolü” kapsamında Ardahan-Kars Şahdeniz Ana İletişim Hattı’nda Kasım 2013’te bir çalışma başlatıldı. Ve bu çerçevede Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Yünbüken köyü Sulakçayır mevkiinde “doğrulama kazısı” yapıldı. Ekipte BOTAŞ Erzurum Şubesi’nde görev yapan Makine Mühendisi Muhammet Onur Doru, Tehlikeli Alan Sorumlusu Hakan Kuruçaylı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu İbrahim Uzun görevlendirildi. Yanlarında kepçe operatörü Murat Yılmaz da vardı. Grup 14 Kasım 2013’te Sulakçayır’a gelerek, üç metre uzunluğunda, 2.47 metre genişliğinde ve 2.80 metre derinliğinde bir çukur kazdı. Kuruçaylı ve Uzun toprak kayması ve göçük riskine karşı destek, set veya payanda gibi bir koruyucu önlem almaksızın çukura girip “referans numarası belirlemek ve gerekli analizleri yapmak üzere” çalışmaya başladı. Bu sırada bir toprak kütlesi, iki çalışanın üzerine çöktü. Kuruçaylı ve Uzun toprak altına kalarak, can verdi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, hazırlanan iddianamede; Makine Mühendisi Muhammet Onur Doru’nun BOTAŞ adına sahadaki çalışmanın yürütücüsü olduğu, iki çalışanın amiri durumunda bulunduğu ve iş sağlığı ve güvenliği eksikliğinde ihmalinin olduğu savunularak, birinci derecede kusurunun bulunduğu belirtildi. Ölen iki çalışanın da ikincil derecede kusurlu oldukları vurgulandı. Bu nedenle Doru hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesi gereğince “taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet vermek” iddiasıyla dava açıldı.

Mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Avukat Sami Narter, İnşaat Mühendisi Yasin Çağlar Kasapoğlu ve Jeolojik Yüksek Mühendisi Coşkun Gürel tarafından hazırlanan 5 Mart 2015 tarihli bilirkişi raporunda; Doru’nun yanı sıra BOTAŞ Erzurum Şube Müdürü Alper Vergül’ün de asli, ölen iki çalışanın yanı sıra kepçe operatörü Murat Yılmaz’ın da tali kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, Şube Müdürü Vergül’ün “kazı işleminde inşaat mühendisi yerine makine mühendisi görevlendirmesi ve yine yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan kepçe operatörüne işin yaptırılması gibi nedenlerle” kusurlu olduğu belirtildi. Yılmaz’ın ise “kazıyı kurallara uygun yapmadığı” anlatıldı.

Anne sokağa çıkıyor

Dava, 1 Nisan 2015’te son buldu. Doru’ya üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Cezada indirim veya ertelemeye gidilmedi. Bu arada, ölen Kuruçaylı ve Uzun’un aileleri, bilirkişi raporunda asli ve tali kusurlu sayılan Vergül ve Yılmaz hakkında soruşturma açılması için Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık, 21 Nisan’da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verdi. Bu kararda, kazayla ilgili geçmişte ayrıntılı soruşturma yürütüldüğü ve Doru hakkında dava açıldığı belirtildi. Hayatını kaybeden Kuruçaylı’nın Malatya’da yaşayan annesi Gülten Kuruçaylı, “Adalet Arayan İşçi Aileleri”nin bugün Galatasaray’da 41’incisini düzenlediği ‘Vicdan Adalet Nöbeti’ne katılıyor.