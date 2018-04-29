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BBC Türkçe

İki İngiliz 'korsan futbol yayıncılığından' tutuklandı

Tayland'ın Bangkok kentinde iki İngiltere vatandaşı, yasa dışı futbol yayını yapmak için internet erişimi sağladıkları iddiasıyla tutuklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Tayland'ın Bangkok kentinde iki İngiltere vatandaşı, yasa dışı futbol yayını yapmak için internet erişimi sağladıkları iddiasıyla tutuklandı.

39 yaşındaki William Lloyd ile 35 yaşındaki William Robinson isimli kişiler futbol yayın haklarına sahip şirketlere 2.2 milyon sterlinlik zarar vermekle suçlanıyor.

Olayla ilgili Supatra Raksasat isimli Taylandlı bir kişinin de tutuklandığı açıklandı.

Özel Soruşturma Bürosu'nun düzenlediği operasyonda dokuz bilgisayar sunucusu, dokuz bilgisayar, 49 uydu alıcı kutusu ve üç cep telefonu ele geçirildi.

Tutuklanan şüpheliler 365sport.tv isimli internet sitesi üzerinden yasadışı futbol maç yayını satmakla suçlanıyor.

İngiltere Premier Ligi yerel yetkilileri soruşturma sürecini desteklediklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Premier Lig, Kodi ve IPTV kutularının yasa dışı olarak kullanılmasını engellemek için Tayland polisinin gösterdiği çabayı desteklediklerini belirtti.

Premier Lig adına yapılan açıklamda, "Güney Doğu Asya'da korsan yayınların önünü açan uygulamaları satan bir kaç site yöneticisine bir dizi baskın yapıldı. Premier Lig kendi telif haklarını ve meşru yatırımlarını korumak için geniş bir program yürütüyor" denildi.

Tayland'ın özel soruşturma bürosu direktör yardımcısı Suriya Singhakamol, şüphelilerin Thaiexpat.tv, Hkexpat.tv, Indoexpat.tv, Vietexpat.tx ve Euroexpat.tv üzerinden yayın yapmış olabileceklerini söyledi.

Mart ayında Premier Lig İngiltere'de yasa dışı internet yayınlarını yapan bilgisayar sunucularını engellemek için mahkeme kararı çıkartmıştı.

O dönem Premier Lig adına açıklama yapan bir sözcü, korsan yayınları "titiz bir şekilde araştırdıklarını" söylemişti.

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